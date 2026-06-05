Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 05.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Cisco Systems
Tagesperformance: -5,39 %
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 1
Performance 1M: +41,28 %
Performance 1M: +41,28 %
IBM
Tagesperformance: -5,18 %
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 2
Performance 1M: +29,50 %
Performance 1M: +29,50 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +4,81 %
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 3
Performance 1M: +4,71 %
Performance 1M: +4,71 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +4,49 %
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 4
Performance 1M: -1,28 %
Performance 1M: -1,28 %
NVIDIA
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 5
Performance 1M: +9,43 %
Performance 1M: +9,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Gemischt: Auf wallstreetONLINE diskutieren Anleger eine Stabilisierung um 212 USD mit Durchbruch über 236 USD. Die letzten 14 Tage waren seitwärts bis leicht abwärts. Ziele von 300–400+ USD werden genannt; Abwärtsrisiken existieren. 180 EUR als Support; Dividendenabschlag in drei Wochen könnte Druck erzeugen. Insgesamt vorsichtig optimistisch, abhängig von 212/236.
Travelers Companies
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 6
Performance 1M: -2,38 %
Performance 1M: -2,38 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 7
Performance 1M: +22,75 %
Performance 1M: +22,75 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +3,13 %
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 8
Performance 1M: +6,21 %
Performance 1M: +6,21 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 9
Performance 1M: +7,55 %
Performance 1M: +7,55 %
McDonald's
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 10
Performance 1M: -3,30 %
Performance 1M: -3,30 %
Amgen
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 11
Performance 1M: +11,93 %
Performance 1M: +11,93 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 12
Performance 1M: -4,95 %
Performance 1M: -4,95 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 13
Performance 1M: -2,84 %
Performance 1M: -2,84 %
Walmart
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 14
Performance 1M: -9,00 %
Performance 1M: -9,00 %
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