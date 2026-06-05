Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Arm Holdings
Tagesperformance: -11,06 %
Tagesperformance: -11,06 %
Platz 1
Performance 1M: +93,20 %
Performance 1M: +93,20 %
Insmed
Tagesperformance: -10,17 %
Tagesperformance: -10,17 %
Platz 2
Performance 1M: -34,38 %
Performance 1M: -34,38 %
Micron Technology
Tagesperformance: -9,95 %
Tagesperformance: -9,95 %
Platz 3
Performance 1M: +67,65 %
Performance 1M: +67,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Micron gemischt: Die Fundamentaldaten/Story gelten als intakt, der Kurs bleibt aber volatil; in den letzten 14 Tagen gibt es weder klare Auf- noch Abwärtsrichtung. Einige sehen Einstiegschancen (Nvidia-Vergleich), andere warnen vor Risiken durch Speicherpreis-Schwankungen. KGV-Diskussion um ca. 17 bei erwarteter KI-Nachfrage; konkrete Prozentzahlen fehlen.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -9,63 %
Tagesperformance: -9,63 %
Platz 4
Performance 1M: -8,65 %
Performance 1M: -8,65 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -9,62 %
Tagesperformance: -9,62 %
Platz 5
Performance 1M: +88,21 %
Performance 1M: +88,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich derzeit überwiegend bullisches Sentiment zu Marvell Technology. Fundamentale Erwartung: AI-Build-out könnte Nachfrage stärken (Beitrag 2). Technisch/Chart: nachbörslich weiter steigende Kurse (Beitrag 3). Analysten/Rating: Barclays hebt auf 275$, Ziel >400$ bis Monatsende (Beitrag 4). Beitrag 5 nennt 300$ als nächstes Ziel. Fokus: AI-Trend, kurzfristige Aufwärtsdynamik.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Marvell Technology eingestellt.
Western Digital
Tagesperformance: -9,22 %
Tagesperformance: -9,22 %
Platz 6
Performance 1M: +30,46 %
Performance 1M: +30,46 %
Qualcomm
Tagesperformance: -8,46 %
Tagesperformance: -8,46 %
Platz 7
Performance 1M: +42,79 %
Performance 1M: +42,79 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -8,23 %
Tagesperformance: -8,23 %
Platz 8
Performance 1M: +50,96 %
Performance 1M: +50,96 %
Intel
Tagesperformance: -8,17 %
Tagesperformance: -8,17 %
Platz 9
Performance 1M: +11,44 %
Performance 1M: +11,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, vorsichtig optimistisches Sentiment zu Intel. Positivtreiber: BoA-Konferenz‑Hinweise auf steigende Volumina bei 3 und 18A, Ausbau des Foundry-Geschäfts und neue AI-Innovationen (Computex). Diskussionen drehen sich um eine Apple-Deal‑Logik, US‑Wertung vs. Europa und Zielkurse von 80–100 USD; manche sehen Korrekturpotenzial in 70er-Bereichen. Konkrete 14-Tage-Performance fehlt.
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -8,14 %
Tagesperformance: -8,14 %
Platz 10
Performance 1M: +17,50 %
Performance 1M: +17,50 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -7,61 %
Tagesperformance: -7,61 %
Platz 11
Performance 1M: -38,26 %
Performance 1M: -38,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das Anleger-Sentiment zu MicroStrategy (MSTR) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und bitcoingetrieben. Mehrere Beiträge erwarten Kursanstiege von MSTR, wenn Bitcoin weiter steigt; some spekulieren auf Long-Term-Chancen in späteren Zyklen. Skepsis bleibt gegenüber Bitcoin als Geldersatz und gegenüber STRC-Discounts/NAV. Einige setzen auf sukzessive Käufe. Konkrete 14-Tage-Preisveränderung wird nicht genannt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -7,21 %
Tagesperformance: -7,21 %
Platz 12
Performance 1M: +5,36 %
Performance 1M: +5,36 %
Lam Research
Tagesperformance: -7,09 %
Tagesperformance: -7,09 %
Platz 13
Performance 1M: +27,58 %
Performance 1M: +27,58 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -6,74 %
Tagesperformance: -6,74 %
Platz 14
Performance 1M: +23,24 %
Performance 1M: +23,24 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -6,56 %
Tagesperformance: -6,56 %
Platz 15
Performance 1M: +24,92 %
Performance 1M: +24,92 %
Applied Materials
Tagesperformance: -6,49 %
Tagesperformance: -6,49 %
Platz 16
Performance 1M: +25,86 %
Performance 1M: +25,86 %
Broadcom
Tagesperformance: -6,20 %
Tagesperformance: -6,20 %
Platz 17
Performance 1M: -5,98 %
Performance 1M: -5,98 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -6,05 %
Tagesperformance: -6,05 %
Platz 18
Performance 1M: +2,59 %
Performance 1M: +2,59 %
Synopsys
Tagesperformance: -5,82 %
Tagesperformance: -5,82 %
Platz 19
Performance 1M: -6,57 %
Performance 1M: -6,57 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 20
Performance 1M: +10,15 %
Performance 1M: +10,15 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 21
Performance 1M: -21,85 %
Performance 1M: -21,85 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 22
Performance 1M: +4,75 %
Performance 1M: +4,75 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 23
Performance 1M: +4,74 %
Performance 1M: +4,74 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 24
Performance 1M: -4,90 %
Performance 1M: -4,90 %
Amgen
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 25
Performance 1M: +11,93 %
Performance 1M: +11,93 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 26
Performance 1M: -12,81 %
Performance 1M: -12,81 %
Exelon
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 27
Performance 1M: -2,78 %
Performance 1M: -2,78 %
Xcel Energy
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 28
Performance 1M: -3,61 %
Performance 1M: -3,61 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 29
Performance 1M: +8,47 %
Performance 1M: +8,47 %
CSX
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 30
Performance 1M: +7,36 %
Performance 1M: +7,36 %
Paychex
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 31
Performance 1M: +8,30 %
Performance 1M: +8,30 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 32
Performance 1M: -7,41 %
Performance 1M: -7,41 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 33
Performance 1M: -10,76 %
Performance 1M: -10,76 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 34
Performance 1M: +15,47 %
Performance 1M: +15,47 %
Walmart
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 35
Performance 1M: -9,00 %
Performance 1M: -9,00 %
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