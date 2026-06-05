Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
First Solar
Tagesperformance: -12,26 %
Tagesperformance: -12,26 %
Platz 1
Performance 1M: +48,79 %
Performance 1M: +48,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu First Solar
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu First Solar ist gemischt. Insider-Verkäufe laut SEC-Meldung (1,899,802 USD und 1,191,378 USD) belasten die Bewertung. Gleichzeitig wird von einer Kursexplosion und einem ATH gesprochen, das Handels-Interesse wirkt dennoch ruhig. 14-Tage-Veränderung fehlt bzw. nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber First Solar eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: -10,67 %
Tagesperformance: -10,67 %
Platz 2
Performance 1M: +67,65 %
Performance 1M: +67,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Micron gemischt: Die Fundamentaldaten/Story gelten als intakt, der Kurs bleibt aber volatil; in den letzten 14 Tagen gibt es weder klare Auf- noch Abwärtsrichtung. Einige sehen Einstiegschancen (Nvidia-Vergleich), andere warnen vor Risiken durch Speicherpreis-Schwankungen. KGV-Diskussion um ca. 17 bei erwarteter KI-Nachfrage; konkrete Prozentzahlen fehlen.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -10,30 %
Tagesperformance: -10,30 %
Platz 3
Performance 1M: -8,65 %
Performance 1M: -8,65 %
Cooper Companies
Tagesperformance: +10,04 %
Tagesperformance: +10,04 %
Platz 4
Performance 1M: +11,01 %
Performance 1M: +11,01 %
Teradyne
Tagesperformance: -9,95 %
Tagesperformance: -9,95 %
Platz 5
Performance 1M: +19,67 %
Performance 1M: +19,67 %
Western Digital
Tagesperformance: -9,70 %
Tagesperformance: -9,70 %
Platz 6
Performance 1M: +30,46 %
Performance 1M: +30,46 %
Corning
Tagesperformance: -9,38 %
Tagesperformance: -9,38 %
Platz 7
Performance 1M: +21,42 %
Performance 1M: +21,42 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -9,23 %
Tagesperformance: -9,23 %
Platz 8
Performance 1M: +64,31 %
Performance 1M: +64,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer (SMCI) überwiegend sachlich optimistisch. Treiber sind Dell-Bericht zu AI‑Servern, Nvidia‑Plattformen sowie positive Bewertungen der Partnerschaften (mit Nvidia; taiwanesische Behördenkooperation). Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird als positiver Impuls gesehen; konkrete Prozentangaben fehlen. Mittelfristig ATH möglich, wenn das Management compliant bleibt.
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -9,11 %
Tagesperformance: -9,11 %
Platz 9
Performance 1M: +24,97 %
Performance 1M: +24,97 %
Qualcomm
Tagesperformance: -9,05 %
Tagesperformance: -9,05 %
Platz 10
Performance 1M: +42,79 %
Performance 1M: +42,79 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -8,90 %
Tagesperformance: -8,90 %
Platz 11
Performance 1M: +50,96 %
Performance 1M: +50,96 %
Oracle
Tagesperformance: -8,81 %
Tagesperformance: -8,81 %
Platz 12
Performance 1M: +27,64 %
Performance 1M: +27,64 %
Coherent
Tagesperformance: -8,81 %
Tagesperformance: -8,81 %
Platz 13
Performance 1M: +25,98 %
Performance 1M: +25,98 %
Intel
Tagesperformance: -8,54 %
Tagesperformance: -8,54 %
Platz 14
Performance 1M: +11,44 %
Performance 1M: +11,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, vorsichtig optimistisches Sentiment zu Intel. Positivtreiber: BoA-Konferenz‑Hinweise auf steigende Volumina bei 3 und 18A, Ausbau des Foundry-Geschäfts und neue AI-Innovationen (Computex). Diskussionen drehen sich um eine Apple-Deal‑Logik, US‑Wertung vs. Europa und Zielkurse von 80–100 USD; manche sehen Korrekturpotenzial in 70er-Bereichen. Konkrete 14-Tage-Performance fehlt.
ON Semiconductor
Tagesperformance: -8,22 %
Tagesperformance: -8,22 %
Platz 15
Performance 1M: +33,54 %
Performance 1M: +33,54 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -8,11 %
Tagesperformance: -8,11 %
Platz 16
Performance 1M: +5,36 %
Performance 1M: +5,36 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -8,01 %
Tagesperformance: -8,01 %
Platz 17
Performance 1M: +17,50 %
Performance 1M: +17,50 %
Lam Research
Tagesperformance: -7,75 %
Tagesperformance: -7,75 %
Platz 18
Performance 1M: +27,58 %
Performance 1M: +27,58 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -7,49 %
Tagesperformance: -7,49 %
Platz 19
Performance 1M: +23,24 %
Performance 1M: +23,24 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -7,34 %
Tagesperformance: -7,34 %
Platz 20
Performance 1M: +84,46 %
Performance 1M: +84,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Hewlett Packard Enterprise
Das Anleger-Sentiment zum HPE im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend bullish. Q2-2026 übertroffene Erwartungen (Revenue +40% YoY, EPS +108%), Zielerreichung der 2028‑Ziele bereits jetzt; FY2026/2027-Guidance deutlich erhöht (Umsatz +8–12%, Op. Margin 12–16%, EPS-Wachstum 12–16%, FCF ≥$4,5 Mrd.). Nachbörslich +30%; Forward-KGV ca. 18x. 75% des FCF sollen via Dividenden/Rückkäufe an Aktionäre zurückgegeben werden.
CIENA
Tagesperformance: -7,28 %
Tagesperformance: -7,28 %
Platz 21
Performance 1M: -2,05 %
Performance 1M: -2,05 %
Everest Re Group
Tagesperformance: +6,34 %
Tagesperformance: +6,34 %
Platz 22
Performance 1M: -8,17 %
Performance 1M: -8,17 %
Kenvue
Tagesperformance: +6,15 %
Tagesperformance: +6,15 %
Platz 23
Performance 1M: -1,95 %
Performance 1M: -1,95 %
Kimberly-Clark
Tagesperformance: +5,59 %
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 24
Performance 1M: -1,72 %
Performance 1M: -1,72 %
Progressive
Tagesperformance: +5,43 %
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 25
Performance 1M: -1,68 %
Performance 1M: -1,68 %
Clorox
Tagesperformance: +5,26 %
Tagesperformance: +5,26 %
Platz 26
Performance 1M: +4,17 %
Performance 1M: +4,17 %
Allstate
Tagesperformance: +5,22 %
Tagesperformance: +5,22 %
Platz 27
Performance 1M: -2,84 %
Performance 1M: -2,84 %
Welltower
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 28
Performance 1M: -6,86 %
Performance 1M: -6,86 %
Invitation Homes
Tagesperformance: +4,82 %
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 29
Performance 1M: +7,41 %
Performance 1M: +7,41 %
Ventas
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 30
Performance 1M: -9,27 %
Performance 1M: -9,27 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: +4,74 %
Tagesperformance: +4,74 %
Platz 31
Performance 1M: -11,51 %
Performance 1M: -11,51 %
Colgate-Palmolive
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 32
Performance 1M: +0,12 %
Performance 1M: +0,12 %
Chubb
Tagesperformance: +4,69 %
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 33
Performance 1M: -2,59 %
Performance 1M: -2,59 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +4,66 %
Tagesperformance: +4,66 %
Platz 34
Performance 1M: +4,71 %
Performance 1M: +4,71 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +4,45 %
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 35
Performance 1M: -1,28 %
Performance 1M: -1,28 %
General Mills
Tagesperformance: +4,41 %
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 36
Performance 1M: -6,19 %
Performance 1M: -6,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu General Mills
Im wallstreetonline-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu General Mills überwiegend vorsichtig bis skeptisch: Die 14-Tage-Performance ist nicht angegeben. Q3-Daten: organischer Umsatz -3%, Nettoumsatz -8%, Gewinnrückgang, Margen unter Druck. FCF und Dividendendeckung werden diskutiert; Dividendenkürzung wird von einigen erwartet, andere sehen Deckung durch FCF. China-Verkauf von Häagen-Dazs-Geschäften könnte zusätzlichen Druck verursachen.
Insulet
Tagesperformance: +4,40 %
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 37
Performance 1M: -13,52 %
Performance 1M: -13,52 %
The Hartford Financial Services Group
Tagesperformance: +4,28 %
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 38
Performance 1M: -4,15 %
Performance 1M: -4,15 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: +4,25 %
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 39
Performance 1M: -6,73 %
Performance 1M: -6,73 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +4,24 %
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 40
Performance 1M: +5,01 %
Performance 1M: +5,01 %
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