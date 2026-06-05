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Advanced Micro Devices Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 05.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Advanced Micro Devices Aktie bisher Verluste von -9,34 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.
Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).
Wie hat sich die Advanced Micro Devices-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die Advanced Micro Devices Aktie ist bisher um -9,34 % auf 408,40€ gefallen. Das sind -42,05 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,69 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,34 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Advanced Micro Devices in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +157,26 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -10,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,66 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +140,73 % gewonnen.
Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,18 %
|1 Monat
|+50,66 %
|3 Monate
|+157,26 %
|1 Jahr
|+325,85 %
Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 668,06 Mrd. € wert.
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.06.2026
Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.06.2026
Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im US Tech 100.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.
Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -9,72 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -5,15 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -9,32 %. Broadcom verliert -6,64 %
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Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.