Advanced Micro Devices Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 05.06.2026

Die Advanced Micro Devices Aktie ist bisher um -9,34 % auf 408,40€ gefallen. Das sind -42,05 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,69 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,34 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Advanced Micro Devices in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +157,26 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -10,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,66 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +140,73 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,18 % 1 Monat +50,66 % 3 Monate +157,26 % 1 Jahr +325,85 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:42 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 668,06 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im US Tech 100.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -9,72 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -5,15 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -9,32 %. Broadcom verliert -6,64 %

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Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.