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Intel Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -9,84 % - 05.06.2026
Am 05.06.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um -9,84 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.
Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.
Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,84 % verliert die Intel Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,84 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Obwohl die Intel Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +140,58 %.
Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um -16,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +194,99 %.
Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-16,38 %
|1 Monat
|+11,07 %
|3 Monate
|+140,58 %
|1 Jahr
|+431,19 %
Informationen zur Intel Aktie
Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 438,52 Mrd. € wert.
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.06.2026
Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.06.2026
Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im US Tech 100.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Intel
Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -9,34 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -5,15 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -9,62 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -6,17 %
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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.