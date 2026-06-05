Intel Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -9,84 % - 05.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,84 % verliert die Intel Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,84 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Intel Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +140,58 %.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um -16,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +194,99 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,38 % 1 Monat +11,07 % 3 Monate +140,58 % 1 Jahr +431,19 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:42 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 438,52 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im US Tech 100.

Die Gewinnmitnahmen-Welle wird am Freitag bei den heißgelaufenen US-Tech-Aktien größer. Als Belastung kam hinzu, dass der veröffentlichte Jobbericht solide ausfiel und damit die Spekulationen befeuerte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihre …

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -9,34 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -5,15 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -9,62 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -6,17 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.