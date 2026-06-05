LPKF Laser & Electronics Aktie weiter im Abwärtstrend - 05.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die LPKF Laser & Electronics Aktie. Sie fällt um -6,10 % auf 20,000€. Die Talfahrt der LPKF Laser & Electronics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 20,000€, mit einem Minus von -6,10 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +188,23 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,95 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +277,66 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,01 % 1 Monat +0,95 % 3 Monate +188,23 % 1 Jahr +152,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:43 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um Kursentwicklung und Bewertungsaspekte der LPKF-Aktie. Diskussionen drehen sich um eine Unterstützung rund 20 €, Aussicht auf Bewegung in Richtung 30 €, bei positiven Auftrags- und Wachstumszeichen (LIDE-Technologie), sowie die Frage, wie Wachstum finanziert wird (Eigenmittel vs. Kapitalmarkt). Weitere Themen: Arralyze-Status, Ramp-up 2027, HV/Q2-Ausblick und potenzielle Auftragseingänge.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 497,28 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,61 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -7,69 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -6,83 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.