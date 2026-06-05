Micron Technology Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 05.06.2026

Die Micron Technology Aktie ist bisher um -11,37 % auf 761,80€ gefallen. Das sind -97,70 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,77 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,37 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +141,49 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +66,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +233,16 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,80 % 1 Monat +66,91 % 3 Monate +141,49 % 1 Jahr +820,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:44 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kursentwicklung der Micron-Aktie: Die 900 USD-Marke wurde nicht gehalten, der Titel bleibt volatil. Fundamentale Bewertungen bleiben umstritten; das KGV liegt bei ca. 17, während Speicherpreise und KI-Nachfrage als Treiber gelten. Einige sehen Dip-Einstiege, Timing ist schwer; Vergleiche zu Nvidia/Marvell werden diskutiert.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 864,07 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im US Tech 100.

Die am Mittwoch schon eingeleitete Gewinnmitnahmen-Welle bei den heißgelaufenen US-Tech-Aktien hat zu Wochenschluss nochmals deutlich zugenommen. Als Belastung kam am Freitag hinzu, dass der veröffentlichte Jobbericht solide ausfiel und damit die …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -9,84 %. Western Digital notiert im Minus, mit -10,23 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -15,64 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.