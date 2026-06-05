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    Besonders beachtet!

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    Micron Technology Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 05.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Micron Technology Aktie bisher Verluste von -11,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 05.06.2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

    Wie hat sich die Micron Technology-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Micron Technology Aktie ist bisher um -11,37 % auf 761,80 gefallen. Das sind -97,70  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,77 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,37 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +141,49 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +66,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +233,16 % gewonnen.

    Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,80 %
    1 Monat +66,91 %
    3 Monate +141,49 %
    1 Jahr +820,43 %
    Stand: 05.06.2026, 21:44 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kursentwicklung der Micron-Aktie: Die 900 USD-Marke wurde nicht gehalten, der Titel bleibt volatil. Fundamentale Bewertungen bleiben umstritten; das KGV liegt bei ca. 17, während Speicherpreise und KI-Nachfrage als Treiber gelten. Einige sehen Dip-Einstiege, Timing ist schwer; Vergleiche zu Nvidia/Marvell werden diskutiert.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 864,07 Mrd. € wert.

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    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    -11,56 %
    -6,70 %
    +67,65 %
    +141,19 %
    +825,98 %
    +1.196,71 %
    +1.114,89 %
    +7.364,71 %
    +4.870,31 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Verfasst von Markt Bote
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