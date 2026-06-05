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Qualcomm Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 05.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Qualcomm Aktie bisher Verluste von -9,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qualcomm Aktie.
Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.
Qualcomm aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026
Die Qualcomm Aktie notiert aktuell bei 188,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,62 % nachgegeben, was einem Verlust von -20,10 € entspricht. Die Talfahrt der Qualcomm Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 188,80€, mit einem Minus von -9,62 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Obwohl die Qualcomm Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +72,47 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um -11,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,64 %. Im Jahr 2026 gab es für Qualcomm bisher ein Plus von +40,28 %.
Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,24 %
|1 Monat
|+42,64 %
|3 Monate
|+72,47 %
|1 Jahr
|+57,72 %
Informationen zur Qualcomm Aktie
Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 200,43 Mrd. € wert.
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.06.2026
Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.06.2026
Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im US Tech 100.
Börsen Update USA - 05.06. - US Tech 100 schwach -3,68 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -9,84 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -15,64 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -6,68 %.
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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.