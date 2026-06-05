Qualcomm Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 05.06.2026

Die Qualcomm Aktie notiert aktuell bei 188,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,62 % nachgegeben, was einem Verlust von -20,10 € entspricht. Die Talfahrt der Qualcomm Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 188,80€, mit einem Minus von -9,62 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Qualcomm Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +72,47 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um -11,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,64 %. Im Jahr 2026 gab es für Qualcomm bisher ein Plus von +40,28 %.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,24 % 1 Monat +42,64 % 3 Monate +72,47 % 1 Jahr +57,72 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:44 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 200,43 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -9,84 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -15,64 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -6,68 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.