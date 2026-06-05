NVIDIA Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 05.06.2026

Die NVIDIA Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,21 % auf 178,48€. Damit verliert die Aktie -9,80 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,36 % bestehen.

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Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -4,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,34 %. Im Jahr 2026 gab es für NVIDIA bisher ein Plus von +15,86 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,03 % 1 Monat +9,34 % 3 Monate +18,36 % 1 Jahr +49,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:44 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die NVIDIA-Kursentwicklung. Kernpunkte sind: kurzfristig droht Abwärtsdruck, 212 USD als Widerstand, 236 USD als nächste Hürde, mit Zielen um 300 USD bzw. darüber hinaus; einige sehen langfristig über 400 USD. Dividendenabschlag wird erwähnt. Charttechnisch wäre ein Halt bei ca. 180 EUR bzw. 212 USD wichtig; COMPUTEX-Nachrichten könnten Impulse liefern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,33 Bil. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im Dow Jones.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

In einem umfangreichen Marktkommentar mit dem Titel "Es ist schlimmer als die Dotcom-Blase" warnt Tech-Analyst Ed Zitron vor einer KI-Blase. Warum jeder KI-Anleger diesen Text kennen sollte. Die Hintergründe.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -9,10 %. Intel notiert im Minus, mit -9,84 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -9,62 %. Broadcom verliert -6,24 %

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.