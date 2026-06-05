NXP Semiconductors Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 05.06.2026

Die NXP Semiconductors Aktie ist bisher um -6,68 % auf 258,95€ gefallen. Das sind -18,55 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,02 %, geht es heute bei der NXP Semiconductors Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

NXP Semiconductors ist ein niederländischer Chipentwickler mit Fokus auf Automotive, Industrie, IoT und sichere Identifikation. Hauptprodukte: Mikrocontroller, Automotive-SoCs, RF- und Sicherheitschips. Starke Position in Autoelektronik und kontaktlosen Bezahllösungen. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, Renesas. USP: tiefe Automotive-Integration, Sicherheits-Know-how, breite Embedded-Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NXP Semiconductors in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +49,05 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NXP Semiconductors Aktie damit um -9,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,30 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +48,25 % gewonnen.

NXP Semiconductors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,57 % 1 Monat +11,30 % 3 Monate +49,05 % 1 Jahr +50,27 %

Informationen zur NXP Semiconductors Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:44 Uhr

Es gibt 342 Mio. NXP Semiconductors Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,01 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im US Tech 100.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,70 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -13,40 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -10,04 %. Texas Instruments verliert -5,32 %

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Ob die NXP Semiconductors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NXP Semiconductors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.