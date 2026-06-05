Xiaomi Aktie fällt am 05.06.2026 um -3,67 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die Xiaomi Aktie ist bisher um -3,67 % auf 3,0095€ gefallen. Das sind -0,1145 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,67 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,63 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -32,37 %.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,54 % 1 Monat -9,47 % 3 Monate -16,63 % 1 Jahr -50,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:45 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Marktreaktion auf Xiaomis gleichzeitigen Aktienrückkauf und das Emissionsmandat: Viele sehen Widerspruch und Verwässerungsrisiko (rund 37% Gegenstimmen), wodurch der Rückkauf als kosmetisch gelten könnte. Diskussionen behandeln Kapitalbedarf für EVs/Chips, Margendruck trotz leicht verbesserter Q1-Rohmarge, sinkende Smartphone-Absätze, charttechnischer Abwärtstrend und EPS-Risiko.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,73 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,25 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -15,76 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.