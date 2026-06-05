SanDisk Corporation Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 05.06.2026

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SanDisk Corporation Verluste von -9,66 % hinnehmen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von -11,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.350,00€, mit einem Minus von -11,18 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,66 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SanDisk Corporation -9,66 % verloren.

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SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,66 % 1 Monat -9,66 % 3 Monate -9,66 % 1 Jahr -9,66 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:45 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,88 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

-11,30 % -8,65 % +1,14 % ISIN: US80004C2008 WKN: A411ZM Intraday

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