Coca-Cola Aktie klettert deutlich - 05.06.2026

Die Coca-Cola Aktie notiert aktuell bei 69,04€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,32 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,86 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coca-Cola Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 69,04€, mit einem Plus von +4,32 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Coca-Cola ist ein globaler Getränkehersteller mit Fokus auf alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Kernprodukte: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Zero-Varianten, Säfte, Wasser, Sport- und Energydrinks. Starke Markenmacht, weltweites Distributionsnetz, führende Marktstellung im Softdrink-Segment. Wichtige Konkurrenten: PepsiCo, Keurig Dr Pepper, lokale Marken. USP: ikonische Marke, Rezeptur, globale Präsenz und Marketingstärke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Coca-Cola Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,91 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coca-Cola Aktie damit um +1,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Coca-Cola auf +11,30 %.

Coca-Cola Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,56 % 1 Monat -0,78 % 3 Monate -0,91 % 1 Jahr +6,21 %

Informationen zur Coca-Cola Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:47 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Coca-Cola Aktien. Damit ist das Unternehmen 298,81 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im Dow Jones.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von PepsiCo, Starbucks und Co.

PepsiCo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,00 %. Starbucks notiert im Plus, mit +1,74 %. Nestle notiert im Plus, mit +0,21 %. Monster Beverage legt um +2,22 % zu Keurig Dr Pepper notiert im Plus, mit +3,44 %.

Coca-Cola Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coca-Cola Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coca-Cola Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.