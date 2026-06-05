Nokia Aktie bricht zweistellig ein - 05.06.2026

Die Nokia Aktie ist bisher um -12,83 % auf 12,435€ gefallen. Das sind -1,830 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Nokia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,435€, mit einem Minus von -12,83 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nokia in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +101,63 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,48 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +150,81 % gewonnen.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,00 % 1 Monat +25,48 % 3 Monate +101,63 % 1 Jahr +195,04 %

Informationen zur Nokia Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:47 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,74 Mrd. € wert.

Nokia CorporationStock Exchange Release5 June 2026 at 13.30 EESTNokia issues EUR 500 million senior unsecured notes and applies for notes to be listed on Euronext Dublin NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO, OR TO ANY PERSON …

Im Tech-Sektor boomt es dank des Ausbaus der KI-Rechenzentren wie nie zuvor. Oft wird die Lage an den Börsen mit der Blase um die Jahrtausendwende verglichen. Analysten sehen aber die Möglichkeit, dass es noch ein paar Jahre so weitergehen kann. Und …

So schlagen sich die Wettbewerber von Nokia

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,43 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -5,30 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -16,46 %.

Nokia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.