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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie heute im Minus (155,10€) - 05.06.2026

    Am 05.06.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um -2,86 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie heute im Minus (155,10€) - 05.06.2026
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -2,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Siemens Energy insgesamt ein Minus von -2,26 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um -8,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Energy eine positive Entwicklung von +32,51 % erlebt.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,40 %
    1 Monat -13,18 %
    3 Monate -2,26 %
    1 Jahr +80,07 %
    Stand: 05.06.2026, 21:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Faktoren von Siemens Energy: Analysten-Upgrade (RBC) und Akquisitionsmeldungen/Netzdigitalisierung werden als positiv bewertet; Diskussionen zu Aktienrückkäufen, Dividenden und starken Cashflows. Technisch sehen Nutzer Stabilisierung um 160 € mit Supports bei ~154–152 und 148–146 €. Andere warnen vor Überbewertung und Sektorrotation.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,78 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 05.06. - FTSE Athex 20 stark +2,57 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 05.06. - FTSE Athex 20 stark +1,72 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    RBC stuft Siemens Energy auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag …

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    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    -2,63 %
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    -13,29 %
    -1,97 %
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