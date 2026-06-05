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POET Technologies Aktie im freien Fall - 05.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die POET Technologies Aktie bisher Verluste von -18,47 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der POET Technologies Aktie.
POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.
POET Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.06.2026
Mit einer Performance von -18,47 % musste die POET Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,45 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die POET Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +122,26 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +12,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +112,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von POET Technologies einen Anstieg von +136,00 %.
POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+12,87 %
|1 Monat
|+112,44 %
|3 Monate
|+122,26 %
|1 Jahr
|+237,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um POET Technologies: Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale/technische Aspekte. Der Kursrutsch wird oft Makro-Gründen zugeschrieben, doch einige sehen bei der ca. 20%igen Dip eine Kaufgelegenheit bei hoher Volatilität. Rechtsstreitigkeiten und Unsicherheit zur HQ-Verlegung belasten die Bewertung. Fundamente: patentierte Lichtleiter-Datenübertragung und geplante Massenauslieferung in Malaysia; konkrete Partnerschaften fehlen bislang.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.
Zur POET Technologies Diskussion
Informationen zur POET Technologies Aktie
Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd. € wert.
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Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.