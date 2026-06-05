POET Technologies Aktie im freien Fall - 05.06.2026

Mit einer Performance von -18,47 % musste die POET Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,45 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die POET Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +122,26 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +12,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +112,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von POET Technologies einen Anstieg von +136,00 %.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,87 % 1 Monat +112,44 % 3 Monate +122,26 % 1 Jahr +237,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:50 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um POET Technologies: Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale/technische Aspekte. Der Kursrutsch wird oft Makro-Gründen zugeschrieben, doch einige sehen bei der ca. 20%igen Dip eine Kaufgelegenheit bei hoher Volatilität. Rechtsstreitigkeiten und Unsicherheit zur HQ-Verlegung belasten die Bewertung. Fundamente: patentierte Lichtleiter-Datenübertragung und geplante Massenauslieferung in Malaysia; konkrete Partnerschaften fehlen bislang.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd. € wert.

Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses In POET Technologies To Contact Him Directly To Discuss Their OptionsIf you purchased or acquired securities in POET Technologies between …

New York, New York--(Newsfile Corp. - June 4, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of POET Technologies Inc. (NASDAQ: POET) between April 1, 2026 and 08:57 AM ET on April 27, 2026, …

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.