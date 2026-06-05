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    Besonders beachtet!

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    POET Technologies Aktie im freien Fall - 05.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die POET Technologies Aktie bisher Verluste von -18,47 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der POET Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - POET Technologies Aktie im freien Fall - 05.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

    POET Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.06.2026

    Mit einer Performance von -18,47 % musste die POET Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,45 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die POET Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +122,26 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +12,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +112,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von POET Technologies einen Anstieg von +136,00 %.

    POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,87 %
    1 Monat +112,44 %
    3 Monate +122,26 %
    1 Jahr +237,14 %
    Stand: 05.06.2026, 21:50 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um POET Technologies: Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale/technische Aspekte. Der Kursrutsch wird oft Makro-Gründen zugeschrieben, doch einige sehen bei der ca. 20%igen Dip eine Kaufgelegenheit bei hoher Volatilität. Rechtsstreitigkeiten und Unsicherheit zur HQ-Verlegung belasten die Bewertung. Fundamente: patentierte Lichtleiter-Datenübertragung und geplante Massenauslieferung in Malaysia; konkrete Partnerschaften fehlen bislang.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.

    Zur POET Technologies Diskussion

    Informationen zur POET Technologies Aktie

    Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd. € wert.

    POET INVESTOR ACTION: Faruqi & Faruqi, LLP Reminds POET Technologies (POET) Investors of Securities Class Action Deadline on June 29, 2026


    Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses In POET Technologies To Contact Him Directly To Discuss Their OptionsIf you purchased or acquired securities in POET Technologies between …

    POET DEADLINE: ROSEN, RECOGNIZED INVESTOR COUNSEL, Encourages POET Technologies Inc. Investors with Losses in Excess of $100K to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action First Filed by the Firm - POET


    New York, New York--(Newsfile Corp. - June 4, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of POET Technologies Inc. (NASDAQ: POET) between April 1, 2026 and 08:57 AM ET on April 27, 2026, …

    POET Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    POET Technologies

    -22,65 %
    +12,45 %
    +108,11 %
    +119,88 %
    +228,13 %
    +217,38 %
    +459,27 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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