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    Besonders beachtet!

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    Ballard Power Systems Aktie sinkt rapide - 05.06.2026

    Am 05.06.2026 ist die Ballard Power Systems Aktie, bisher, um -18,81 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ballard Power Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - Ballard Power Systems Aktie sinkt rapide - 05.06.2026
    Foto: Ballard Power Systems

    Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

    Wie hat sich die Ballard Power Systems-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Ballard Power Systems Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -18,81 % auf 4,2420. Damit verliert die Aktie -0,9830  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,19 %, geht es heute bei der Ballard Power Systems Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die Ballard Power Systems Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +186,99 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +85,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Ballard Power Systems einen Anstieg von +142,78 %.

    Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,95 %
    1 Monat +85,79 %
    3 Monate +186,99 %
    1 Jahr +344,77 %
    Stand: 05.06.2026, 21:50 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Ballard Power Systems vor allem um Kursentwicklung und Bewertung. Die Debatte ist von starker Volatilität geprägt: kurze Auf- und Abwärtsbewegungen, teils klare Verluste, gefolgt von Gegenbewegungen. Viele sehen kaum neue Kaufargumente; Kursanstiege wirken wie KI-Hype und spekulatives Zocken statt fundamentaler Treiber. Anleger warten auf belastbare KI-Katalysatoren und konkrete Ergebnisdaten.

    Zur Ballard Power Systems Diskussion

    Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

    Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Argan & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Ballard Power Systems

    ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -14,70 %. Plug Power notiert im Minus, mit -10,18 %.

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    Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ballard Power Systems

    -19,15 %
    -21,73 %
    +87,54 %
    +181,82 %
    +336,80 %
    +30,12 %
    -62,49 %
    +321,94 %
    -18,03 %
    ISIN:CA0585861085WKN:A0RENB
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