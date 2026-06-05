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    Besonders beachtet!

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    Teradyne Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 05.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Teradyne Aktie bisher Verluste von -10,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Teradyne Aktie.

    Besonders beachtet! - Teradyne Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 05.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

    Wie hat sich die Teradyne-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Teradyne Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -10,59 % auf 313,30. Damit verliert die Aktie -37,10  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Teradyne Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,81 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 313,30, mit einem Minus von -10,59 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Teradyne-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,60 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,31 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +103,27 % gewonnen.

    Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,66 %
    1 Monat +18,31 %
    3 Monate +29,60 %
    1 Jahr +377,82 %
    Stand: 05.06.2026, 21:50 Uhr

    Informationen zur Teradyne Aktie

    Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,12 Mrd. € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,47 %. Keysight Technologies notiert im Minus, mit -3,79 %.

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    Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Teradyne

    -11,65 %
    -7,15 %
    +19,67 %
    +31,13 %
    +382,26 %
    +260,19 %
    +225,65 %
    +1.896,26 %
    +1.541,17 %
    ISIN:US8807701029WKN:859892
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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