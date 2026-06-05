Teradyne Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 05.06.2026

Die Teradyne Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -10,59 % auf 313,30€. Damit verliert die Aktie -37,10 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Teradyne Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,81 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 313,30€, mit einem Minus von -10,59 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Teradyne-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,60 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,31 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +103,27 % gewonnen.

Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,66 % 1 Monat +18,31 % 3 Monate +29,60 % 1 Jahr +377,82 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Stand: 05.06.2026, 21:50 Uhr

Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,12 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im S&P 500.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,47 %. Keysight Technologies notiert im Minus, mit -3,79 %.

Teradyne Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.