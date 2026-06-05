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    Besonders beachtet!

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    IBM Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 05.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die IBM Aktie bisher Verluste von -4,91 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Besonders beachtet! - IBM Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 05.06.2026
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

    IBM Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die IBM Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,91 % im Minus. Der Kursrückgang der IBM Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,44 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,91 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl die IBM Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,45 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +8,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IBM auf +1,31 %.

    IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,51 %
    1 Monat +30,16 %
    3 Monate +18,45 %
    1 Jahr +9,82 %
    Stand: 05.06.2026, 21:51 Uhr

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 940 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 231,07 Mrd. € wert.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 05.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 05.06.2026 im Dow Jones.

    Börsen Update USA - 05.06. - US Tech 100 schwach -3,68 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Tech-Werte im Sturzflug: DAX & Wall Street rutschen deutlich ab


    Technologieaktien unter Druck, Leitindizes halten sich wacker: Ein turbulenter Handelstag bringt weltweit rote Vorzeichen – mit teils heftigen Ausschlägen bei Nebenwerten.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,78 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -5,57 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,86 %. Oracle verliert -9,01 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -7,07 %.

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    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

    -6,09 %
    +6,69 %
    +29,50 %
    +18,82 %
    +9,98 %
    +107,22 %
    +121,16 %
    +99,15 %
    +2.298,62 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399
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