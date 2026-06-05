TCL stellt erweitertes Monitorportfolio in Europa vor, darunter sein erstes OLED+-Vorzeigemodell

Seit Jahrzehnten entwickelt TCL die Technologie hinter dem Bildschirm. Von der hochmodernen Paneltechnik von CSOT bis zu firmeneigenen Innovationen bei der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung war die Fachkenntnis immer vorhanden, ebenso die klare Ausrichtung auf Monitore. Mit einem eigenen Monitorwerk, das 2012 eingerichtet wurde, sowie einer Reihe weltweit erster Display-Innovationen in den darauffolgenden Jahren hat TCL sein Monitorgeschäft kontinuierlich parallel zu seinen umfassenderen Displaykapazitäten ausgebaut. Mit integrierten Kapazitäten in Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb bringt TCL diese gewachsene Tiefe nun einem breiteren globalen Publikum näher.

PARIS, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- TCL, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik, hat bei seiner ersten eigenen Monitor-Veranstaltung in Europa im TCL NXTHOME in Paris im Mai sein neuestes Monitorportfolio vorgestellt. Auf der Veranstaltung stand eine Reihe von Innovationen im Mittelpunkt, die eine bessere Gaming-Leistung und Produktivität unterstützen sollen, darunter TCLs erster OLED+-Flaggschiff-Monitor sowie fortschrittliche QD-Mini-LED-Modelle.

Heute bietet TCL Monitore, die markantes Design, außergewöhnliche Bildqualität und besonders flüssige hohe Bildwiederholraten kombinieren – ein Ausdruck der langjährigen Fachkenntnis des Unternehmens im Bereich der Displaytechnologie. Das europäische Portfolio 2026 markiert das nächste Kapitel, während TCL seine Präsenz als Unterhaltungselektronikmarke mit Vollsortiment weiter ausbaut und sich als professionelle, vertrauenswürdige Größe für Display-Innovation etabliert.

„Da Bildschirme immer stärker in den Mittelpunkt dessen rücken, wie Menschen arbeiten, spielen und sich vernetzen, haben sich die Erwartungen an ein einzelnes Display grundlegend verändert", sagte Stefan Streit, Marketingleiter bei TCL Europe. „Unsere neue Produktreihe baut auf mehr als 40 Jahren Fachkenntnis im Displaybereich und einer bewährten Führungsposition bei Mini-LED-Innovationen auf. Mit diesen Produkten bieten wir allen eine konsistente, hochwertige Leistung ohne Kompromisse."

Der Allround-Meister: TCL 32X3A OLED+ Monitor

Für Nutzer, die erwarten, dass ihr Monitor in jedem Szenario überzeugt, steht TCLs erster OLED+-Monitor der Spitzenklasse, der TCL 32X3A, im Mittelpunkt des Portfolios. Ausgezeichnet mit dem iF Design Award 2026 sowie dem Red Dot Design Award zeigt der Monitor TCLs Fokus darauf, hochwertiges Industriedesign mit leistungsstarker Display-Innovation zu verbinden.