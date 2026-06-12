Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten blicken heute auf: SpaceX, Fraport und OVB Holding!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
10:00 Uhr, Deutschland: OVB Holding, Hauptversammlung
USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 4/26
06:30 Uhr, Japan: Dienstleistungsindex 4/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 4/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 4/26
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 4/26
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 5/26
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 12.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 EUR EcoFin-Treffen 08:00 GBR Gross Domestic Product (MoM) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 10:30 GBR Consumer Inflation Expectations 12:30 EUR Rede von Sleijpen der EZB 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:30 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14.06. 18:00
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|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|15.06. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15.06. 10:30
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|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15.06. 15:20
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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