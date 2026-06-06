Guild Wars 3, eine moderne Evolution des MMORPG, auf dem Summer Game Fest für PC und PlayStation 5 angekündigt

BELLEVUE, Wash., 6. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das von Kritikern gefeierte Spielestudio ArenaNet hat heute Guild Wars 3 angekündigt. Der dritte Teil des legendären und äußerst beliebten MMORPG-Franchise Guild Wars ist das erste neue Spiel des Studios seit 2012. Es wird weltweit auf PC, Steam und PlayStation 5 veröffentlicht und ist damit das erste Guild Wars -Spiel, das auf Heimkonsolen erscheint. Der erste Betatest soll im Herbst 2027 stattfinden.

Der offizielle Ankündigungstrailer zeigt erste Gameplay-Szenen in Spielgrafik und ist HIER verfügbar. Im offiziellen Presse-Kit von Guild Wars 3 sind frühe Konzeptkunst und weitere Inhalte zu finden.

„Guild Wars 3 läutet eine neue Ära ein, und das nicht nur für ArenaNet und Guild Wars, sondern auch für MMORPGs im Allgemeinen", erklärt Colin Johanson, Game Director für Guild Wars 3 und Studioleiter von ArenaNet. „Millionen von MMORPG-Spielern auf der ganzen Welt wünschen sich neue, moderne Spielerlebnisse. Dieser Begeisterung ein Zuhause zu bieten, ist eine gewaltige Chance. Mit Guild Wars 3 wollen wir MMORPGs vorantreiben und eine Online-Spielwelt schaffen, die glaubwürdig, bereichernd, reaktionsschnell und innovativ wirkt. Gleichzeitig wollen wir achtsam mit der Zeit der Spieler umgehen und ihnen einen positiven Raum bieten, in dem alle willkommen sind, sie eine Community aufbauen und neue Geschichten in unserem Universum erleben können."

Guild Wars 3 spielt über tausend Jahre vor den Ereignissen des Originalspiels und befindet sich in der tyrianischen Region Orr, einer weitläufigen Wildnisgrenze, die von der Magie der Welt durchdrungen ist. Naturwesen mit starken Verbindungen zum Land, sogenannte Vael-Geister, verkörpern die Lebenskraft dieser üppigen, grünen Landschaft. Verschiedene Gilden befinden sich im Widerstreit darüber, wie die Weiten jenseits der Grenzen der Zivilisation geschützt oder aber ausgebeutet werden sollen. Größe und Einfluss dieser zahlreichen Geister werden von ihrem Ökosystem bestimmt. Das wohl wichtigste Wesen unter ihnen ist der Animir. Wie im Trailer zu sehen ist, dient der Animir Spielern als Verbindung zu den Geistern Orrs und darüber hinaus auch als Reittier, das sie auf ihren Reisen durch die offene Spielwelt trägt.