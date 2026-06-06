Tishman Speyer sichert sich 300 Millionen US-Dollar beim First Closing für Korea Living Venture mit APG und Bouwinvest

NEW YORK, 6. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Tishman Speyer gab heute das First Closing seines Korea Living Venture (KLV) bekannt und sicherte sich Eigenkapitalzusagen Dritter in Höhe von 300 Millionen US-Dollar von zwei renommierten europäischen Pensionsfonds für einen neuen Fonds, der auf den Erwerb, die Neupositionierung und die Entwicklung von Mehrfamilien- sowie Unterkunftsimmobilien in ganz Seoul ausgerichtet ist.

Die Zusagen von APG Asset Management N.V. (APG) und Bouwinvest bilden eine starke Grundlage für KLV, das Eigenkapitalzusagen in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar anstrebt, was einschließlich der erwarteten Finanzierung einer Investitionskapazität von mehr als 800 Millionen US-Dollar entsprechen würde. Die Strategie unterstreicht die wachsende Überzeugung institutioneller Anleger vom rasch expandierenden koreanischen Mietwohnungssektor, einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Mehrfamilienwohnimmobilien in Asien.

APG ist einer der weltweit größten Pensionsinvestoren und verwaltet Vermögenswerte im Auftrag des niederländischen Pensionsfonds ABP.

Bouwinvest ist ein führender niederländischer institutioneller Immobilien-Investmentmanager, der sich darauf konzentriert, im Auftrag von Pensionskunden durch diversifizierte Investitionen in globale Wohn- und Immobiliensektoren langfristigen Wert zu schaffen.

KLV wird auf Immobilien in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte mit guter Anbindung an Geschäftsviertel und Universitätsgelände in Seoul, Icheon, Gyeonggi-do sowie anderen wachstumsstarken Lagen in der gesamten Hauptstadtregion abzielen.

Der Fonds nutzt die Kompetenz von Tishman Speyer bei der Wertsteigerung und der Gestaltung attraktiver Orte und konzentriert sich in erster Linie auf bestehende Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, während er selektiv auch Entwicklungsprojekte berücksichtigt. Dieser integrierte Ansatz bringt kurzfristige Stabilität und langfristiges Wachstum in Einklang und schafft die Grundlage dafür, dass KLV ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Wohnimmobilien aufbauen kann.

Seoul erlebt einen Boom bei der Mietnachfrage, getragen von strukturellen sozioökonomischen Veränderungen wie steigenden Wohnkosten, einer zunehmenden Zahl von Einpersonenhaushalten sowie einer wachsenden Zahl ausländischer Einwohner und internationaler Studenten. Zusammen tragen diese Faktoren zur langfristigen Tiefe und Widerstandsfähigkeit des Mietmarkts der Stadt bei.