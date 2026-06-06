🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tishman Speyer sichert sich 300 Millionen US-Dollar beim First Closing für Korea Living Venture mit APG und Bouwinvest

    Europäische Pensionsinvestoren unterstützen Strategie mit Fokus auf Koreas rasch wachsenden Mietwohnungsmarkt

    NEW YORK, 6. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Tishman Speyer gab heute das First Closing seines Korea Living Venture (KLV) bekannt und sicherte sich Eigenkapitalzusagen Dritter in Höhe von 300 Millionen US-Dollar von zwei renommierten europäischen Pensionsfonds für einen neuen Fonds, der auf den Erwerb, die Neupositionierung und die Entwicklung von Mehrfamilien- sowie Unterkunftsimmobilien in ganz Seoul ausgerichtet ist.

    Seoul Skyline

    Die Zusagen von APG Asset Management N.V. (APG) und Bouwinvest bilden eine starke Grundlage für KLV, das Eigenkapitalzusagen in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar anstrebt, was einschließlich der erwarteten Finanzierung einer Investitionskapazität von mehr als 800 Millionen US-Dollar entsprechen würde. Die Strategie unterstreicht die wachsende Überzeugung institutioneller Anleger vom rasch expandierenden koreanischen Mietwohnungssektor, einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Mehrfamilienwohnimmobilien in Asien.

    APG ist einer der weltweit größten Pensionsinvestoren und verwaltet Vermögenswerte im Auftrag des niederländischen Pensionsfonds ABP.

    Bouwinvest ist ein führender niederländischer institutioneller Immobilien-Investmentmanager, der sich darauf konzentriert, im Auftrag von Pensionskunden durch diversifizierte Investitionen in globale Wohn- und Immobiliensektoren langfristigen Wert zu schaffen.

    KLV wird auf Immobilien in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte mit guter Anbindung an Geschäftsviertel und Universitätsgelände in Seoul, Icheon, Gyeonggi-do sowie anderen wachstumsstarken Lagen in der gesamten Hauptstadtregion abzielen.

    Der Fonds nutzt die Kompetenz von Tishman Speyer bei der Wertsteigerung und der Gestaltung attraktiver Orte und konzentriert sich in erster Linie auf bestehende Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, während er selektiv auch Entwicklungsprojekte berücksichtigt. Dieser integrierte Ansatz bringt kurzfristige Stabilität und langfristiges Wachstum in Einklang und schafft die Grundlage dafür, dass KLV ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Wohnimmobilien aufbauen kann.

    Seoul erlebt einen Boom bei der Mietnachfrage, getragen von strukturellen sozioökonomischen Veränderungen wie steigenden Wohnkosten, einer zunehmenden Zahl von Einpersonenhaushalten sowie einer wachsenden Zahl ausländischer Einwohner und internationaler Studenten. Zusammen tragen diese Faktoren zur langfristigen Tiefe und Widerstandsfähigkeit des Mietmarkts der Stadt bei.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Tishman Speyer sichert sich 300 Millionen US-Dollar beim First Closing für Korea Living Venture mit APG und Bouwinvest Europäische Pensionsinvestoren unterstützen Strategie mit Fokus auf Koreas rasch wachsenden MietwohnungsmarktNEW YORK, 6. Juni 2026 /PRNewswire/ - Tishman Speyer gab heute das First Closing seines Korea Living Venture (KLV) bekannt und sicherte sich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     