Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 23/26
Foto: AIXTRON
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 23/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Zalando
Performance KW 23/26: +9,23 %
Performance KW 23/26: +9,23 %
DAX Top 1
DAX Top 2
Merck
Performance KW 23/26: +6,45 %
Performance KW 23/26: +6,45 %
DAX Top 3
Scout24
Performance KW 23/26: +5,60 %
Performance KW 23/26: +5,60 %
DAX Top 4
Qiagen
Performance KW 23/26: +2,83 %
Performance KW 23/26: +2,83 %
DAX Top 5
BMW
Performance KW 23/26: -8,20 %
Performance KW 23/26: -8,20 %
DAX Flop 1
Rheinmetall
Performance KW 23/26: -8,78 %
Performance KW 23/26: -8,78 %
DAX Flop 2
Siemens Energy
Performance KW 23/26: -8,84 %
Performance KW 23/26: -8,84 %
DAX Flop 3
Mercedes-Benz Group
Performance KW 23/26: -9,13 %
Performance KW 23/26: -9,13 %
DAX Flop 4
DAX Flop 5
IONOS Group
Performance KW 23/26: +10,92 %
Performance KW 23/26: +10,92 %
TecDAX Top 1
Nemetschek
Performance KW 23/26: +10,22 %
Performance KW 23/26: +10,22 %
TecDAX Top 2
TecDAX Top 3
1&1
Performance KW 23/26: +5,31 %
Performance KW 23/26: +5,31 %
TecDAX Top 4
Bechtle
Performance KW 23/26: +5,16 %
Performance KW 23/26: +5,16 %
TecDAX Top 5
TecDAX Flop 1
SILTRONIC AG
Performance KW 23/26: -10,96 %
Performance KW 23/26: -10,96 %
TecDAX Flop 2
HENSOLDT
Performance KW 23/26: -13,23 %
Performance KW 23/26: -13,23 %
TecDAX Flop 3
AIXTRON
Performance KW 23/26: -14,34 %
Performance KW 23/26: -14,34 %
TecDAX Flop 4
SMA Solar Technology
Performance KW 23/26: -16,37 %
Performance KW 23/26: -16,37 %
TecDAX Flop 5
Unitedhealth Group
Performance KW 23/26: +6,07 %
Performance KW 23/26: +6,07 %
Dow Jones Top 1
JPMorgan Chase
Performance KW 23/26: +5,98 %
Performance KW 23/26: +5,98 %
Dow Jones Top 2
Amgen
Performance KW 23/26: +5,19 %
Performance KW 23/26: +5,19 %
Dow Jones Top 3
Caterpillar
Performance KW 23/26: +5,13 %
Performance KW 23/26: +5,13 %
Dow Jones Top 4
Travelers Companies
Performance KW 23/26: +4,75 %
Performance KW 23/26: +4,75 %
Dow Jones Top 5
Salesforce
Performance KW 23/26: -7,12 %
Performance KW 23/26: -7,12 %
Dow Jones Flop 1
Amazon
Performance KW 23/26: -8,88 %
Performance KW 23/26: -8,88 %
Dow Jones Flop 2
Microsoft
Performance KW 23/26: -9,03 %
Performance KW 23/26: -9,03 %
Dow Jones Flop 3
Honeywell International
Performance KW 23/26: -9,74 %
Performance KW 23/26: -9,74 %
Dow Jones Flop 4
IBM
Performance KW 23/26: -10,99 %
Performance KW 23/26: -10,99 %
Dow Jones Flop 5
Marvell Technology
Performance KW 23/26: +48,47 %
Performance KW 23/26: +48,47 %
US Tech 100 Top 1
Old Dominion Freight Line
Performance KW 23/26: +9,27 %
Performance KW 23/26: +9,27 %
US Tech 100 Top 2
Axon Enterprise
Performance KW 23/26: +6,88 %
Performance KW 23/26: +6,88 %
US Tech 100 Top 3
Fastenal
Performance KW 23/26: +6,27 %
Performance KW 23/26: +6,27 %
US Tech 100 Top 4
Paccar
Performance KW 23/26: +6,21 %
Performance KW 23/26: +6,21 %
US Tech 100 Top 5
Insmed
Performance KW 23/26: -13,32 %
Performance KW 23/26: -13,32 %
US Tech 100 Flop 1
Micron Technology
Performance KW 23/26: -13,60 %
Performance KW 23/26: -13,60 %
US Tech 100 Flop 2
Palantir
Performance KW 23/26: -15,27 %
Performance KW 23/26: -15,27 %
US Tech 100 Flop 3
Broadcom
Performance KW 23/26: -15,67 %
Performance KW 23/26: -15,67 %
US Tech 100 Flop 4
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 23/26: -23,15 %
Performance KW 23/26: -23,15 %
US Tech 100 Flop 5
ASML Holding
Performance KW 23/26: +8,16 %
Performance KW 23/26: +8,16 %
E-Stoxx 50 Top 1
E-Stoxx 50 Top 2
Wolters Kluwer
Performance KW 23/26: +5,45 %
Performance KW 23/26: +5,45 %
E-Stoxx 50 Top 3
Schneider Electric
Performance KW 23/26: +5,21 %
Performance KW 23/26: +5,21 %
E-Stoxx 50 Top 4
ENI
Performance KW 23/26: +3,98 %
Performance KW 23/26: +3,98 %
E-Stoxx 50 Top 5
BMW
Performance KW 23/26: -8,20 %
Performance KW 23/26: -8,20 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Rheinmetall
Performance KW 23/26: -8,78 %
Performance KW 23/26: -8,78 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Siemens Energy
Performance KW 23/26: -8,84 %
Performance KW 23/26: -8,84 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Mercedes-Benz Group
Performance KW 23/26: -9,13 %
Performance KW 23/26: -9,13 %
E-Stoxx 50 Flop 4
E-Stoxx 50 Flop 5
Kuehne + Nagel International
Performance KW 23/26: +7,63 %
Performance KW 23/26: +7,63 %
SMI Top 1
Logitech International
Performance KW 23/26: +4,70 %
Performance KW 23/26: +4,70 %
SMI Top 2
Alcon
Performance KW 23/26: +3,01 %
Performance KW 23/26: +3,01 %
SMI Top 3
Amrize
Performance KW 23/26: +2,04 %
Performance KW 23/26: +2,04 %
SMI Top 4
UBS Group
Performance KW 23/26: +1,60 %
Performance KW 23/26: +1,60 %
SMI Top 5
Givaudan
Performance KW 23/26: -2,82 %
Performance KW 23/26: -2,82 %
SMI Flop 1
Lonza Group
Performance KW 23/26: -3,09 %
Performance KW 23/26: -3,09 %
SMI Flop 2
Swisscom
Performance KW 23/26: -3,21 %
Performance KW 23/26: -3,21 %
SMI Flop 3
Nestle
Performance KW 23/26: -4,60 %
Performance KW 23/26: -4,60 %
SMI Flop 4
Partners Group Holding
Performance KW 23/26: -13,93 %
Performance KW 23/26: -13,93 %
SMI Flop 5
UNIQA Insurance Group
Performance KW 23/26: +8,78 %
Performance KW 23/26: +8,78 %
ATX Top 1
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 23/26: +6,37 %
Performance KW 23/26: +6,37 %
ATX Top 2
PORR
Performance KW 23/26: +5,21 %
Performance KW 23/26: +5,21 %
ATX Top 3
Raiffeisen Bank International
Performance KW 23/26: +5,02 %
Performance KW 23/26: +5,02 %
ATX Top 4
OMV
Performance KW 23/26: +2,78 %
Performance KW 23/26: +2,78 %
ATX Top 5
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 23/26: -3,09 %
Performance KW 23/26: -3,09 %
ATX Flop 1
Palfinger
Performance KW 23/26: -4,17 %
Performance KW 23/26: -4,17 %
ATX Flop 2
Lenzing
Performance KW 23/26: -5,24 %
Performance KW 23/26: -5,24 %
ATX Flop 3
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 23/26: -6,07 %
Performance KW 23/26: -6,07 %
ATX Flop 4
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 23/26: -7,19 %
Performance KW 23/26: -7,19 %
ATX Flop 5
Techtronic Industries
Performance KW 23/26: +20,01 %
Performance KW 23/26: +20,01 %
Hang Seng Top 1
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Performance KW 23/26: +14,91 %
Performance KW 23/26: +14,91 %
Hang Seng Top 2
Tencent
Performance KW 23/26: +6,43 %
Performance KW 23/26: +6,43 %
Hang Seng Top 3
Meituan Registered (B)
Performance KW 23/26: +6,09 %
Performance KW 23/26: +6,09 %
Hang Seng Top 4
Orient Overseas (International)
Performance KW 23/26: +4,67 %
Performance KW 23/26: +4,67 %
Hang Seng Top 5
CK Infrastructure Holdings
Performance KW 23/26: -10,24 %
Performance KW 23/26: -10,24 %
Hang Seng Flop 1
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 23/26: -10,61 %
Performance KW 23/26: -10,61 %
Hang Seng Flop 2
Innovent Biologics
Performance KW 23/26: -11,25 %
Performance KW 23/26: -11,25 %
Hang Seng Flop 3
Li Ning Company
Performance KW 23/26: -13,58 %
Performance KW 23/26: -13,58 %
Hang Seng Flop 4
Henderson Land Development
Performance KW 23/26: -13,68 %
Performance KW 23/26: -13,68 %
Hang Seng Flop 5
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