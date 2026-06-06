Trade Republic: Privatanleger in Europa ab heute bei Börsengängen dabei!
Ab sofort können Privatanleger in Europa bei Trade Republic ausgewählte Börsengänge direkt in der App zeichnen – einfach, fair und schon vor dem ersten Handelstag.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Trade Republic eröffnet ab 06.06.2026 europäischen Privatanlegern direkten Zugang zu ausgewählten Börsengängen.
- Die Zeichnung erfolgt direkt in der App und bereits vor dem Handelsstart.
- Kunden investieren zum offiziellen Zuteilungspreis; die Zuteilung erfolgt proportional (pro rata) zum jeweiligen Zeichnungsvolumen.
- Für die Teilnahme fällt lediglich eine Abwicklungskostenpauschale von 1 Euro pro Order an.
- Der erste Börsengang kann ab sofort in der App gezeichnet werden; Trade Republic plant, das Angebot deutlich auszubauen.
- Ziel ist, Millionen privaten Anlegern in Europa einfachen, fairen und kostengünstigen Zugang zu Neuemissionen zu ermöglichen und ihre Teilhabe am Kapitalmarkt zu stärken.
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