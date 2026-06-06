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    Chartanalyse

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    Hermes International: Vom Luxus-Highflyer zum Sorgenkind am Aktienmarkt

    Hermes International erlebt nach Jahren des Höhenflugs eine schmerzhafte Landung. Vom Rekordhoch 2025 hat sich der Luxuswert deutlich entfernt, der Kurs pendelt nahe dem Mehrjahrestief. Der einstige Börsenliebling ringt nun um Bodenbildung – oder den nächsten Absturz.

    Chartanalyse - Hermes International: Vom Luxus-Highflyer zum Sorgenkind am Aktienmarkt
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    Drei Jahre Hermes International: Vom Rekordhoch in den Abwärtstrend

    Die Aktie von Hermes International hat in den vergangenen drei Jahren eine ausgeprägte Trendwende vollzogen. Nach einem dynamischen Aufwärtsschub bis in den Februar 2025 markierte der Titel am 14.02.2025 mit 2.851 Euro sein 3-Jahres-Hoch. Zuvor hatte der Wert bereits 2023 und 2024 überwiegend in einer komfortablen Spanne zwischen rund 1.700 und 2.400 Euro notiert. Ab Frühjahr 2025 kippte das Bild jedoch deutlich: Auf das Hoch folgte eine sukzessive Abwärtsbewegung mit immer tieferen Zwischenhochs. Diese Korrektur beschleunigte sich ab März 2026, als die Kurse von Niveaus um 2.000 Euro in kurzer Zeit bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 1.571 Euro am 03.06.2026 durchgereicht wurden. Damit hat sich der zuvor stabile Aufwärtstrend klar in einen mittelfristigen Abwärtstrend verwandelt.

    Aktuelle Lage: Kurs nahe Mehrjahrestief

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 1.593 Euro (04.06.2026) und damit nur rund 22 Euro über dem 3-Jahres-Tief von 1.571 Euro. Bezogen auf die gesamte Spanne zwischen Tief und Hoch der letzten drei Jahre bewegt sich die Aktie damit lediglich etwa 1,7 Prozent über dem unteren Extrem. Vom Rekordhoch bei 2.851 Euro ist der Wert dagegen deutlich entfernt: Der Abstand nach oben beträgt rund 44 Prozent. Charttechnisch befindet sich Hermes International damit klar im unteren Bereich des 3-Jahres-Korridors, was die Schwächephase der vergangenen Monate unterstreicht und die aktuelle Zone als potenziellen Bodenbildungsbereich, aber auch als Risikozone weiterer Abgaben erscheinen lässt.

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    200-Tage-Linie signalisiert intakten Abwärtstrend

    Die 200-Tage-Linie verläuft – auf Basis der vorliegenden Kurse der letzten Monate – deutlich über dem aktuellen Niveau. Die Durchschnittskurse seit Sommer 2025 lagen überwiegend im Bereich um 2.200 Punkten, sodass sich die langfristige Trendlinie grob in dieser Region verorten lässt. Mit einem aktuellen Kurs von 1.593 Euro notiert Hermes International damit schätzungsweise rund 27 bis 28 Prozent unter der 200-Tage-Linie. Dieses deutliche Minus zur Glättungslinie bestätigt den bestehenden Abwärtstrend: Solange der Kurs so klar unter der 200-Tage-Linie verharrt und Erholungen bereits deutlich vorher auslaufen, dominiert aus technischer Sicht die Verkäuferseite.

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    Unterstützungen und Widerstände im Hermes-Chart

    Auf der Unterseite sticht die Zone um 1.570 bis 1.600 Euro als zentrale Unterstützung hervor. Hier liegt nicht nur das 3-Jahres-Tief bei 1.571 Euro, sondern auch eine Serie von Tiefpunkten im Mai und Juni 2026, die bislang einen weiteren Rutsch verhindert haben. Darüber lässt sich im Bereich 1.650 bis 1.700 Euro eine erste Zwischenunterstützung ausmachen, an der es im April und Mai 2026 wiederholt zu Erholungsversuchen kam. Auf der Oberseite trifft die Aktie kurzfristig im Band zwischen 1.680 und 1.700 Euro auf Widerstand, gefolgt von einer breiteren Barriere bei 1.750 bis 1.800 Euro. Gelingt dort ein Ausbruch, rückt die Zone 1.900 bis 2.000 Euro als nächstes Ziel in den Fokus, in der der Wert Ende 2025 und Anfang 2026 längere Zeit gehandelt wurde. Mittelfristig bildet schließlich der Bereich um 2.200 bis 2.300 Euro – in der Nähe der 200-Tage-Linie und früherer Kurscluster aus 2024/2025 – eine markante Widerstandszone, deren Überwinden nötig wäre, um den langfristigen Trend wieder aufwärts zu drehen.

    Hermes International

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    ISIN:FR0000052292WKN:886670Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hermes International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1691,55, was eine Steigerung von +6,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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