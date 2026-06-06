Starke Ausschüttungen
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,56 %
Mit einer Dividendenrendite von +3,56 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Japan Post Insurance ist ein führender Lebensversicherer in Japan mit einem breiten Produktportfolio und einem einzigartigen Vertriebsnetzwerk über Postfilialen. Hauptkonkurrenten sind Nippon Life und Dai-ichi Life. Das Unternehmen hebt sich durch seine Erreichbarkeit und die Integration in die Japan Post Group ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit JAPAN POST INSURANCE nachhaltige Einkommensströme aufbauen
JAPAN POST INSURANCE gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+13,62 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,77 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in JAPAN POST INSURANCE investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +37,43 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
JAPAN POST INSURANCE verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,56 %.
Mit +3,56 % Dividendenrendite bietet JAPAN POST INSURANCE ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,62 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen JAPAN POST INSURANCE für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,56 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,77.
JAPAN POST INSURANCE weißt eine Marktkapitalisierung von 8,37 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
JAPAN POST INSURANCE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.06.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,32 % verliert die JAPAN POST INSURANCE Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,56 %, eine Investition von etwa 337.079€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|50,00
|+20,97 %
|+3,56 %
|2026
|41,33334
|+19,23 %
|+2,75 %
|2025
|34,66666
|+10,64 %
|+3,57 %
|2024
|31,33334
|+2,17 %
|+3,38 %
Warum JAPAN POST INSURANCE für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,56 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +13,62 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,77
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
JAPAN POST INSURANCE Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,23 %
|1 Monat
|-7,98 %
|3 Monate
|-12,79 %
|1 Jahr
|+14,75 %
Informationen zur JAPAN POST INSURANCE Aktie
Es gibt 1 Mrd. JAPAN POST INSURANCE Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,37 Mrd. € wert.
JAPAN POST INSURANCE Aktie jetzt kaufen?
Ob die JAPAN POST INSURANCE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JAPAN POST INSURANCE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.