🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJAPAN POST INSURANCE AktievorwärtsNachrichten zu JAPAN POST INSURANCE

    Starke Ausschüttungen

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,56 %

    Mit einer Dividendenrendite von +3,56 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Starke Ausschüttungen - Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,56 %
    Foto: adobe.stock.com

    Japan Post Insurance ist ein führender Lebensversicherer in Japan mit einem breiten Produktportfolio und einem einzigartigen Vertriebsnetzwerk über Postfilialen. Hauptkonkurrenten sind Nippon Life und Dai-ichi Life. Das Unternehmen hebt sich durch seine Erreichbarkeit und die Integration in die Japan Post Group ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit JAPAN POST INSURANCE nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    JAPAN POST INSURANCE gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,62 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,77 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in JAPAN POST INSURANCE investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +37,43 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    JAPAN POST INSURANCE verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,56 %.
    Mit +3,56 % Dividendenrendite bietet JAPAN POST INSURANCE ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,62 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen JAPAN POST INSURANCE für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,56 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,77.
    JAPAN POST INSURANCE weißt eine Marktkapitalisierung von 8,37 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    JAPAN POST INSURANCE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.06.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,32 % verliert die JAPAN POST INSURANCE Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,56 %, eine Investition von etwa 337.079 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 50,00 +20,97 % +3,56 %
    2026 41,33334 +19,23 % +2,75 %
    2025 34,66666 +10,64 % +3,57 %
    2024 31,33334 +2,17 % +3,38 %

    Warum JAPAN POST INSURANCE für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,56 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +13,62 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,77
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    JAPAN POST INSURANCE

    -1,32 %
    -3,23 %
    -7,98 %
    -12,79 %
    +14,75 %
    +60,49 %
    +37,43 %
    +17,80 %
    -14,06 %
    ISIN:JP3233250004WKN:A14Z8K
    JAPAN POST INSURANCE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    JAPAN POST INSURANCE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,23 %
    1 Monat -7,98 %
    3 Monate -12,79 %
    1 Jahr +14,75 %

    Informationen zur JAPAN POST INSURANCE Aktie

    Es gibt 1 Mrd. JAPAN POST INSURANCE Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,37 Mrd. € wert.

    JAPAN POST INSURANCE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die JAPAN POST INSURANCE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JAPAN POST INSURANCE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Ausschüttungen Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,56 % Mit einer Dividendenrendite von +3,56 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     