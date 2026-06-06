Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,56 %

Japan Post Insurance ist ein führender Lebensversicherer in Japan mit einem breiten Produktportfolio und einem einzigartigen Vertriebsnetzwerk über Postfilialen. Hauptkonkurrenten sind Nippon Life und Dai-ichi Life. Das Unternehmen hebt sich durch seine Erreichbarkeit und die Integration in die Japan Post Group ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit JAPAN POST INSURANCE nachhaltige Einkommensströme aufbauen

JAPAN POST INSURANCE gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,62 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,77 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in JAPAN POST INSURANCE investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +37,43 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

JAPAN POST INSURANCE verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,56 %.

Mit +3,56 % Dividendenrendite bietet JAPAN POST INSURANCE ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,62 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen JAPAN POST INSURANCE für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,56 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,77.

JAPAN POST INSURANCE weißt eine Marktkapitalisierung von 8,37 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.