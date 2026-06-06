Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

M.P. Evans Group ist ein britischer Palmölproduzent mit Plantagen in Indonesien. Kernprodukte sind CPO (Crude Palm Oil) und Palmkernprodukte. Fokus auf nachhaltiger, zertifizierter Produktion (u.a. RSPO), vertikal integrierte Wertschöpfung. Wettbewerber: Sime Darby, Wilmar, Kuala Lumpur Kepong, IOI. USP: hohe Ertragskennzahlen je Hektar, konservative Bilanz, Dividendenfokus, klarer ESG-Ansatz.

Dividenden & passives Einkommen: Mit M.P. Evans Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

M.P. Evans Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,78 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,00 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,82 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in M.P. Evans Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +45,69 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

M.P. Evans Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,78 %.

Mit +4,78 % Dividendenrendite bietet M.P. Evans Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,00 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen M.P. Evans Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,78 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,82.

M.P. Evans Group weißt eine Marktkapitalisierung von 878,96 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,78 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.