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    Einkommen mit Aktien

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

    Mit einer Dividendenrendite von +4,78 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Einkommen mit Aktien - Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
    Foto: adobe.stock.com

    M.P. Evans Group ist ein britischer Palmölproduzent mit Plantagen in Indonesien. Kernprodukte sind CPO (Crude Palm Oil) und Palmkernprodukte. Fokus auf nachhaltiger, zertifizierter Produktion (u.a. RSPO), vertikal integrierte Wertschöpfung. Wettbewerber: Sime Darby, Wilmar, Kuala Lumpur Kepong, IOI. USP: hohe Ertragskennzahlen je Hektar, konservative Bilanz, Dividendenfokus, klarer ESG-Ansatz.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit M.P. Evans Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    M.P. Evans Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,78 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,00 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,82 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in M.P. Evans Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +45,69 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    M.P. Evans Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,78 %.
    Mit +4,78 % Dividendenrendite bietet M.P. Evans Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,00 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen M.P. Evans Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,78 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,82.
    M.P. Evans Group weißt eine Marktkapitalisierung von 878,96 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,78 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    M.P. Evans Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die M.P. Evans Group Aktie. Mit einer Performance von -0,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,78 %, eine Investition von etwa 62.762 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,127137 +50,93 % +4,78 %
    2025 0,746808 +25,66 % +5,16 %
    2024 0,594320 +9,83 % +5,34 %
    2023 0,541110 +5,27 % +5,10 %
    2022 0,514038 0,00 % +4,64 %

    Warum M.P. Evans Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,78 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +17,00 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 10,82
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    M.P. Evans Group

    -0,30 %
    -2,59 %
    -21,03 %
    -1,46 %
    +36,84 %
    +121,71 %
    ISIN:GB0007538100WKN:868448
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    Verfasst von Markt Bote
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    Einkommen mit Aktien Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren Mit einer Dividendenrendite von +4,78 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
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