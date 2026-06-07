Deutsche Quanten-Startups drängen an die Nasdaq

Den größten Schritt macht IQM. Der deutsch-finnische Quantencomputerbauer will noch im Sommer über eine Fusion mit der Mantelgesellschaft Real Asset Acquisition Corp. an die Nasdaq. Das Verfahren, bekannt als Spac-Deal, erspart den aufwendigen klassischen Börsengang. Die Bewertung beim Listing: rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zur Konkurrenz ist das bescheiden. Der amerikanische Branchenprimus Quantinuum strebt beim eigenen Börsengang in dieser Woche eine Bewertung von mehr als 12,7 Milliarden US-Dollar an.

Lange galt Quantencomputing als Technologie von übermorgen. Jetzt fließt das Geld, und das nicht nur im Tech-Mutterland USA. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres floss in Deutschland dreimal so viel Kapital in die Branche wie im gesamten Jahr 2025, zeigen Zahlen des Datenanbieters Pitchbook. Zwei Unternehmen bereiten Börsengänge in New York vor, ein weiteres verhandelt über eine massive Finanzierungsrunde.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotzdem hat IQM ein Argument, das zählt: Kein anderer Anbieter hat weltweit mehr Quantencomputer abgesetzt. 23 Systeme gingen bisher raus, die meisten an Forschungseinrichtungen, zwei bereits an private Technologiefirmen. Für Firmengründer Jan Goetz ist das ein Zeichen, dass die Technologie den Sprung aus dem Labor schafft. Er rechnet damit, dass Quantenrechner in wenigen Jahren regulär in der Wirtschaft zum Einsatz kommen.

Einen anderen Weg geht Terra Quantum. Das deutsch-schweizerische Unternehmen verkauft keine Hardware, sondern Simulationssoftware. Ihr jüngster Abnehmer: die US-Luftwaffe, die mit der Plattform Kommunikationssysteme unter Extrembedingungen testen will. Firmengründer Markus Pflitsch beschreibt den Auftrag als Schritt, "quantensichere Kommunikation von der Forschung in den operativen Einsatz zu überführen". Weil echte Quantenrechner noch Mangelware sind, läuft Terra Quantums Software auch auf konventionellen Hochleistungsrechnern, wobei bereits Geschwindigkeitsgewinne gegenüber klassischer Software erzielt werden. Auch Terra Quantum plant den Nasdaq-Gang noch in diesem Jahr.

Das Münchner Startup Planqc ist noch nicht börsenreif, aber ebenfalls auf Kurs. Gründer Alexander Glätzle verhandelt derzeit über eine Series-B-Runde, die erstmals die dreistellige Millionenmarke überschreiten soll. Bisher hat Planqc rund 55 Millionen Euro eingesammelt. Parallel bewirbt sich das Unternehmen um Bundesgelder aus der Quantum Computing Competition, mit der Berlin bis 2030 mindestens zwei neue Quantenrechner in Deutschland etablieren will. Glätzle ist überzeugt, dass die IPO-Aktivität der Branche Investoren auch für noch nicht börsennotierte Firmen mobilisiert.

Rückenwind kommt auch von der Politik. Die US-Regierung hat mehr als 2 Milliarden US-Dollar für die Quantenförderung bereitgestellt, Europa und Deutschland ziehen nach. McKinsey erwartet, dass der weltweite Markt für Quantencomputing bis 2035 von heute rund vier auf 72 Milliarden US-Dollar wächst.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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