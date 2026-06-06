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    Quantinuum schließt erweiterten Börsengang erfolgreich ab

    Quantinuum setzt ein starkes Zeichen am Kapitalmarkt: Der Quantenpionier platziert erfolgreich Millionen Class-A-Aktien an der Nasdaq und stärkt so seine globale Wachstumsstrategie.

    Quantinuum schließt erweiterten Börsengang erfolgreich ab
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Quantinuum schloss einen erweiterten Börsengang von 28.000.000 Class‑A‑Aktien zum Ausgabepreis von 60,00 USD pro Aktie ab — Bruttoerlös 1,68 Mrd. USD
    • Alle angebotenen Aktien stammten von Quantinuum; die Class‑A‑Stammaktien sind am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol „QNT“ notiert
    • J.P. Morgan und Morgan Stanley fungierten als gemeinsame führende Book‑Running‑Manager; weitere Manager waren u. a. Jefferies, Evercore ISI, BofA Securities, UBS, Cantor, Mizuho, Needham, Societe Generale, TD Cowen, Craig‑Hallum und Rosenblatt
    • Die SEC erklärte die Registrierungserklärung am 3. Juni 2026 für wirksam; ein Prospekt ist bei der SEC (www.sec.gov) und den platzierenden Banken erhältlich
    • Quantinuum ist ein Full‑Stack‑Quantencomputing‑Unternehmen mit kommerziellen QCCD‑Systemen und meldet die branchenweit höchste durchschnittliche Zwei‑Qubit‑Gatter‑Treue (Stand: 31.12.2025); Kunden aus Pharma, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen, öffentlichem Sektor und Industrie
    • Hauptsitz in Broomfield, Colorado; weitere Standorte in den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan, Katar und Singapur



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