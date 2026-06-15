Ihre wichtigsten Termine
Heute: Hauptversammlung bei Adtran Networks & Centrotec SE sowie Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
09:00 Uhr, Deutschland: Centrotec SE, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 5/26
08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 5/26
09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 4/26
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 4/26
14:30 Uhr, USA: Empire State Bericht 6/26
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 5/26
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 5/26
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 15.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:15 EUR ECB's Nagel speech 09:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 09:50 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 15:15 USA Industrieproduktion (Monat)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|16.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|16.06. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
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