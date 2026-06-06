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    Bitmine Immersion Technologies gibt die Preisgestaltung für die aufgestockte Emission von unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A bekannt

    Bitmine Immersion Technologies gibt die Preisgestaltung für die aufgestockte Emission von unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A bekannt
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    NORWALK, Connecticut, 6. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (das „Unternehmen") gab heute die Preisgestaltung für sein aufgestocktes Emissionsangebot (das „Angebot") bekannt, das gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act") registriert wurde am 4. Juni 2026 von 3.500.000 Aktien der 9,50 %-igen unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A (die „Vorzugsaktien der Serie A") zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 80,00 US-Dollar pro Aktie. Dies entspricht einer Aufstockung des zuvor angekündigten Angebots von 3.000.000 Vorzugsaktien der Serie A. Die Ausgabe und der Verkauf der Vorzugsaktien der Serie A sollen vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen am 10. Juni 2026 abgeschlossen werden.

    Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

    Das Unternehmen schätzt, dass sich der Nettoerlös aus dem Börsengang nach Abzug der Emissionsrabatte und -provisionen sowie der geschätzten Emissionskosten des Unternehmens auf rund 273,8 Millionen US-Dollar belaufen wird. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter unter anderem den Erwerb weiterer ETH und anderer digitaler Vermögenswerte, den Ausbau der Staking- und Validator-Infrastruktur des Unternehmens, unter anderem über MAVAN, Betriebskapital, strategische Investitionen im Einklang mit dem Ethereum-Ökosystem und der breiteren Akzeptanz digitaler Vermögenswerte sowie den Rückkauf von Stammaktien des Unternehmens im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms.

    Die Vorzugsaktien der Serie A erhalten kumulative Dividenden zu einem festen Zinssatz von 9,50 % p. a. auf den Nennbetrag, der 100 US-Dollar pro Vorzugsaktie der Serie A beträgt, unabhängig davon, ob diese erklärt wurden oder ob Mittel für ihre Auszahlung rechtlich verfügbar sind (der „Nennbetrag"). Regelmäßige Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie A werden, sofern und sobald sie vom Vorstand der Gesellschaft beschlossen werden, aus den für ihre Zahlung rechtlich verfügbaren Mitteln wöchentlich nachträglich ausgezahlt; die Gesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen beschließen, regelmäßige Dividenden künftig häufiger auszuzahlen. Die festgesetzten regulären Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie A sind ausschließlich in bar zu zahlen. Sollte eine aufgelaufene reguläre Dividende auf die Vorzugsaktien der Serie A nicht zum jeweiligen regulären Dividendenzahlungstermin ausgezahlt werden, fallen auf den Betrag dieser nicht ausgezahlten regulären Dividende zusätzliche reguläre Dividenden („Zinseszinsdividenden") an, die wöchentlich zum Zinseszinssatz auflaufen. Das Unternehmen wird die Flexibilität haben, die Auszahlungshäufigkeit der regulären Dividenden auf einen höheren Rhythmus als wöchentlich festzulegen; sollte das Unternehmen sich dafür entscheiden, wird die zusätzliche Dividendenerhöhung pro regulärem Dividendenzeitraum anteilig reduziert, um diesem kürzeren Zeitraum Rechnung zu tragen, sodass die maximale jährliche Gesamterhöhung der Dividende 260 Basispunkte beträgt.

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