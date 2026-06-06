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    Bitmine kündigt Preise für zusätzliche Serie A Vorzugsaktien an

    Mit einem deutlich aufgestockten Emissionsvolumen und attraktiven Dividendenkonditionen setzt dieses Vorzugsaktienangebot neue Akzente in der Finanzierung von BMNP.

    Bitmine kündigt Preise für zusätzliche Serie A Vorzugsaktien an
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Aufgestocktes Emissionsangebot: 3.500.000 unbefristete Vorzugsaktien der Serie A zum öffentlichen Ausgabepreis von 80,00 US-Dollar je Aktie (zuvor angekündigt 3.000.000); voraussichtlicher Abschluss am 10. Juni 2026.
    • Erwarteter Nettoerlös rund 273,8 Mio. USD; Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke, u. a. Erwerb weiterer ETH und digitaler Vermögenswerte, Ausbau der Staking-/Validator‑Infrastruktur (MAVAN), Betriebskapital, strategische Investments und Rückkauf von Stammaktien.
    • Dividendenbedingungen: kumulative Dividenden von 9,50 % p.a. auf den Nennbetrag von 100 USD pro Vorzugsaktie, zahlbar in bar; regelmäßige Dividenden werden wöchentlich nachträglich ausgezahlt (Board‑Beschluss) und können künftig häufiger erfolgen.
    • Verzugsregelung: Nicht ausgezahlte reguläre Dividenden akkumulieren Zinseszins; der Aufzinsungszinssatz beginnt bei 9,50 % + 5 Basispunkten (wöchentlich) und erhöht sich um 5 Basispunkte pro Jahr bis maximal 15 % p.a.
    • Rückkauf-/Call‑Rechte: Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen zurückkaufen — 110 % des Nennbetrags innerhalb von 18 Monaten, 105 % zwischen 18 Monaten und 3 Jahren, 100 % danach — jeweils zuzüglich aufgelaufener Dividenden; zudem Clean‑up‑Call‑ und steuerliche Rückkaufrechte (vollständiger Rückkauf möglich).
    • Liquidationspräferenz & Handel: Anfangs 100 USD pro Aktie, anpassbar auf den höheren Wert aus Nennwert, zuletzt gemeldetem Verkaufspreis oder 10‑Tage‑Durchschnitt (aber nicht unter 100 USD); Notierungsantrag an der NYSE unter dem Kürzel "BMNP"; Konsortialführer: Moelis & Company und Cantor; Angebot basiert auf Form S‑3 (Registrierung Nr. 333‑288579).



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