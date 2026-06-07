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    Small-Cap-Moment der Woche

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    +17% nach der Depression

    Nach Veröffentlichung der Jahreszahlen stieg die Aktie um 17 %.

    Small-Cap-Moment der Woche - +17% nach der Depression

    +17% nach der Depression 📈

     

    Seit Jahresbeginn hat die Fabasoft-Aktie rund 27% an Wert verloren. Der Grund ist kein operativer Einbruch, sondern ein Marktnarrativ: „AI eats Software." Seit Anfang Februar stehen Software-Aktien pauschal unter Druck – mit dem Verdacht, dass generative KI traditionelle Softwaremodelle obsolet macht und Budgets umverteilt. Wer bei Fabasoft genauer hinschaut, stellt fest: Dieses Narrativ trifft hier schlicht nicht zu. Die Zahlen erzählen eine fundamental andere Geschichte. Nach Veröffentlichung der Jahreszahlen stieg die Aktie um 17 %.

     

    📊 𝗥𝗲𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲𝘀 𝘄𝗮𝗰𝗵𝘀𝗲𝗻 𝘇𝘄𝗲𝗶𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴 – 𝗟𝗶𝘇𝗲𝗻𝘇𝗲𝗻 𝗼𝗵𝗻𝗲𝗵𝗶𝗻 𝗯𝗲𝗱𝗲𝘂𝘁𝘂𝗻𝗴𝘀𝗹𝗼𝘀

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/2026 steigerte Fabasoft den Umsatz auf 90 Mio. Euro (+3,7%) und das EBIT auf 15,7 Mio. Euro (+17,8%). Der entscheidende Blick gilt dem Umsatzsplit: Die wiederkehrenden Umsätze – Subscription- und Cloud-Nutzungsgebühren – wuchsen um 12,5% auf 54,9 Mio. Euro und machen inzwischen 61,0% des Gesamtumsatzes aus. Die klassischen Lizenzumsätze, die tatsächlich unter Druck stehen, sind bei Fabasoft auf unter 1% des Umsatzes geschrumpft. Das Unternehmen hat den Umbau zum SaaS-Modell faktisch abgeschlossen. Genau dieser Übergang ist es, den der Markt eigentlich honorieren müsste – und gerade bestraft.

     

    🧠 𝗙𝗮𝗯𝗮𝘀𝗽𝗵𝗲𝗿𝗲: 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽ä𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗞𝗜-Ö𝗸𝗼𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗺𝗶𝘁 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺 𝗕𝘂𝗿𝗴𝗴𝗿𝗮𝗯𝗲𝗻

    Fabasoft positioniert sich mit der „Fabasphere" als europäisches KI-Ökosystem für dokumentenintensive Geschäftsprozesse – Cloud-nativ, Datenhaltung ausschließlich in der EU und Schweiz, BSI C5- und SOC 2-zertifiziert. In einem Umfeld, in dem Unternehmen und Behörden digitale Souveränität einfordern und Abhängigkeiten von US-Hyperscalern reduzieren wollen, ist das kein Nischenthema, sondern ein struktureller Wettbewerbsvorteil. F&E-Quote: rund 29 % des Umsatzes. Platz 1 im EY Innovation Index Österreich 2025.

     

    💰 𝗗𝗶𝗲 𝗕𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴: 𝗘𝗩/𝗘𝗕𝗜𝗧𝗗𝗔 𝘃𝗼𝗻 𝟰,𝟲𝘅

    Börsenwert 145,1 Mio. Euro, Nettocash 31,2 Mio. Euro, Enterprise Value damit 113,9 Mio. Euro – bei einem erwarteten EBITDA von 24,5 Mio. Euro in diesem Geschäftsjahr. Das entspricht einem EV/EBITDA von 4,6x. Für ein profitables, wachsendes SaaS-Unternehmen mit über 60 % wiederkehrenden Umsätzen eine historisch niedrige Bewertung.

     

    𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

    Fabasoft zeigt, wie gefährlich pauschales Narrativ-Investing ist. Wer Software verkauft hat, weil KI Software bedroht, hat ein Unternehmen abgestraft, das seinen Umbau zum SaaS-Modell längst abgeschlossen hat – mit zweistellig wachsenden Recurring Revenues, steigenden Margen und einer Bilanz voller Nettocash. Der Markt korrigiert das gerade. 17 % an einem Tag sprechen eine deutliche Sprache.

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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