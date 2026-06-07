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    Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX

    Für Sie zusammengefasst
    • Google zahlt SpaceX monatlich 920 Mio Dollar
    • Vertrag läuft ab Oktober bis Ende Juni 2029
    • Anthropic zahlt SpaceX 1,25 Mrd Dollar pro Monat
    Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX
    Foto: Solen Feyissa - unsplash

    AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX wird in den kommenden Jahren jeden Monat 920 Millionen Dollar von Google für vermietete Rechenleistung kassieren. Google braucht die Computer-Kapazität für seine Dienste mit Künstlicher Intelligenz. Die Vereinbarung läuft von Oktober dieses Jahres bis Ende Juni 2029. In einem ähnlichen Deal bezieht auch die KI-Firma Anthropic für 1,25 Milliarden Dollar pro Monat in einem mehrjährigen Deal Rechenleistung von SpaceX.

    Musk ließ in SpaceX seine eigene KI-Firma xAI aufgehen, für die mehrere Rechenzentren gebaut wurden. Nach der vor einigen Wochen bekanntgegebenen Abmachung mit Anthropic erklärte er, dass für die KI-Aktivitäten von SpaceX eines der Rechenzentren ausreiche. Bei xAI und nun SpaceX wird der KI-Chatbot Grok entwickelt, der weniger genutzt wird als ChatGPT von OpenAI, Anthropics Claude und Googles Konkurrenzsoftware Gemini.

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    Indem Musk Anthropic und Google dringend benötigte Rechenleistung vermietet, hilft er den Unternehmen zugleich im Wettbewerb mit dem Konkurrenten OpenAI, gegen den er als einstiger Mitgründer seit Jahren eine Fehde führt. KI-Infrastruktur ist teuer. Google stellte allein für dieses Jahr Kapitalinvestitionen von bis zu 190 Milliarden Dollar in Aussicht, die vor allem in Rechenzentren gehen sollen.

    SpaceX will kommende Woche an die Börse gehen und strebt dabei eine Gesamtbewertung von 1,7 Billionen Dollar sowie Rekordeinnahmen von 75 Milliarden Dollar an. Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert - die Anleger sollen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge zahlen. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar. Allein schon die Vermietung der Rechenzentren wird diese Zahlen deutlich aufbessern./so/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

    Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 365,8 auf Nasdaq (06. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,73 Bil..

    Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von -47,51 %/+25,77 % bedeutet.






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