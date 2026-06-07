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    Jeder vierte Bankkunde zahlt über 100 Euro fürs Girokonto

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 23 Prozent zahlen 100 Euro oder mehr jährlich
    • 34 Prozent zahlen bei Sparkassen dreistellige Gebühren
    • Knapp 18 Prozent haben ein komplett kostenfreies Konto
    Jeder vierte Bankkunde zahlt über 100 Euro fürs Girokonto
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Fast jeder vierte Bankkunde (23 Prozent) zahlt inzwischen mindestens 100 Euro pro Jahr für die Führung eines Girokontos. Das geht aus einer Umfrage des Vergleichsportals Verivox hervor. Bei 5 Prozent der Befragten summieren sich die jährlichen Gebühren sogar auf mehr als 200 Euro. Für die Untersuchung befragte das Marktforschungsinstitut Innofact Ende April 2026 im Auftrag von Verivox 1.003 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren. Die Umfrage ist den Angaben nach repräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit.

    Besonders tief in die Taschen müssen der Umfrage zufolge Kunden der Sparkassen greifen. Dort zahlt mehr als jeder Dritte (34 Prozent) jährlich einen dreistelligen Betrag für sein Girokonto. Bei Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken liegt dieser Anteil bei fast 26 Prozent. Über ein komplett kostenfreies Konto verfügt insgesamt knapp ein Fünftel (18 Prozent) aller Befragten.

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    Viele Direktbanken und Smartphone-Banken bieten kostenfreie Girokonten an. Manche Anbieter verlangen aber dafür einen monatlichen Mindesteingang an Geldern. Zudem haben sie keine Filialen, die Kunden bei Fragen oder Problemen aufsuchen können.

    "Nach wie vor betreiben die Sparkassen ein dichtes Filialnetz, das weit in den ländlichen Raum hineinreicht", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH, laut Mitteilung. "Das ist teuer, bietet Verbrauchern, denen eine persönliche Vor-Ort-Beratung wichtig ist, aber auch einen Mehrwert. Deshalb ist es legitim, wenn diese Kundennähe in den Kontogebühren eingepreist wird."/lea/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 27,36 auf Tradegate (05. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 52,26 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +16,98 %/+46,23 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung im Zuge des UniCredit-Übernahmeversuchs: gestiegene Annahmequoten, Streit um fehlende Prämie, Commerzbank-Vorwürfe zu Derivaten und BaFin-Klärung. Viele erwarten Marktkäufe durch UniCredit und daher Kursanstieg (Ziele oft 40–45 €). Trader berichten von Käufen in Inlinern/Long-Optionsscheinen; Umtauschwert vs. Börsenkurs (~35,9 € vs. ~36,7 €) wird thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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