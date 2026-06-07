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    Trump schätzt

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    Iran hat noch ein Fünftel seiner Raketen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump schätzt Iran habe noch 21 bis 22 Prozent Raketen
    • Viele Drohnenfabriken und Abschussrampen ausgeschaltet
    • Medien melden großen Raketenbestand, Zahlen streitig
    Trump schätzt - Iran hat noch ein Fünftel seiner Raketen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz der massiven Luftangriffe im Verlauf des Iran-Kriegs verfügt Teheran nach einer Schätzung von US-Präsident Donald Trump noch über gut ein Fünftel seines Raketenarsenals. Die meisten Drohnenfabriken, Abschussrampen und Einrichtungen zur Raketenproduktion seien ausgeschaltet worden, sagte der Republikaner in einem Interview mit dem TV-Sender NBC News. "Aber sie verfügen weiterhin über Kapazitäten. Sie haben noch einige Raketen und einige Drohnen." Trump ergänzte: "Prozentual würde ich sagen, vielleicht noch 21 bis 22 Prozent ihrer Raketen." Das seien immer noch viele, aber nicht mehr das, was sie anfangs hatten.

    Es blieb unklar, worauf Trumps Schätzung des iranischen Raketenarsenals beruhte. Zuletzt hatte es immer wieder Medienberichte gegeben, die unter Berufung auf US-Beamte oder Geheimdiensterkenntnisse nahelegten, dass der Iran weiter über einen großen Teil seiner Raketen verfügt. Die "New York Times" etwa berichtete Mitte Mai, der Iran verfüge noch über etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent seines Raketenarsenals. Die "Washington Post" hatte ähnliche Zahlen genannt.

    Ein ranghoher Vertreter des US-Militärs bezeichnete jene kursierenden Zahlen bei einer Anhörung im US-Kongress aber als falsch - ohne eigene Zahlen zu nennen. Trump hat seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar immer wieder betont, wie erfolgreich die Militärschläge gegen den Iran gewesen seien. Seit knapp zwei Monaten herrscht in dem Krieg eine Waffenruhe./rin/DP/zb





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