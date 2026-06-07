Linke sieht zu hohe Altersbezüge für Abgeordnete

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke hat ihre Kritik an der Höhe der Diäten und Altersentschädigungen für Abgeordnete mit einer Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags untermauert.

Die Rentenexpertin der Fraktion, Sarah Vollath, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), die Abgeordnetendiät und die Altersentschädigung für Abgeordnete bewegten sich auf einem Niveau, das nichts mit der Lebensrealität der meisten Menschen zu tun habe. "Um die gleichen Ansprüche zu erhalten wie ein Bundestagsabgeordneter nach einer Legislatur, müsste ein Beschäftigter knapp 28 Jahre lang in Vollzeit arbeiten und in die Rentenkasse einzahlen. Und das auch nur, wenn die Diätenerhöhung ausgesetzt wird." Das sei "einfach absurd". "Wenn die Diätenerhöhung nicht ausgesetzt wird, wären es ab Juli sogar 29 Jahre." Sie forderte, Abgeordnete müssten in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden.