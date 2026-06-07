Curevac-Stellenabbau
Kaum Alternativen für Betroffene
- Curevac-Schließung bedroht hunderte Arbeitsplätze
- Zwei Drittel der Jobs fallen bis Ende 2026 weg
- Taskforce soll Infrastruktur sichern und Talente halten
TÜBINGEN/MAINZ (dpa-AFX) - Für hunderte Beschäftigte von Curevac zeichnen sich nach der angekündigten Schließung des Standorts tiefgreifende Einschnitte ab. Gleichzeitig laufen die Gespräche über die mögliche Abwicklung des Biotechunternehmens mit Hauptsitz in Tübingen auf Hochtouren.
Eine von der Landesregierung gebildete Taskforce will Infrastruktur und Know-how in der Universitätsstadt sichern und den Mitarbeitenden "eine Perspektive geben und zumindest einen Teil der Top-Talente am Standort halten", teilte ein Sprecher des Staatsministeriums in Stuttgart mit.
Die Taskforce besteht demnach aus dem Wissenschafts- und dem Wirtschaftsministerium, dem Staatsministerium, der Bundesagentur für Arbeit und der Landesagentur Biopro, die die Gesundheitsindustrie im Südwesten unterstützt. Auch die Stadt Tübingen sei eng in die Gespräche eingebunden.
Knapper Zeitplan für Entscheidungen
Der Curevac-Betriebsrat spricht von einem straffen Zeitplan durch die Konzernführung von Biontech in Mainz. Rund zwei Drittel der Arbeitsplätze sollen demnach bereits bis Ende 2026 wegfallen. Ziel sei es, den operativen Betrieb von Curevac zum 31. Dezember einzustellen, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Gemeinschaftsbetriebsrats von Curevac, Heike Wagenaar.
Im September würden die Mitarbeiter, die in diesem Jahr gehen sollen, ein Angebot erhalten, einen Aufhebungsvertrag abzuschließen. Dies erhöhe Entscheidungsdruck und Planungsunsicherheit. Ein kleinerer Teil der Belegschaft solle im Jahr 2027 etwa noch laufende Studien abschließen und Anlagen stilllegen. "Die Geschäftsführung ist bislang nicht wirklich kooperativ", sagt Wagenaar. Es gebe keine ernsthaften Verhandlungen etwa über eine bessere Ausstattung von Unterstützungsprogrammen für die Beschäftigten.
Biontech betont, man setze auf einen sozialverträglichen Personalabbau und entsprechende Unterstützungsprogramme. Laut einer Sprecherin gibt es unter anderem ein Betroffenenprogramm im Sinne eines sozialverträglichen Personalabbaus.
Kein vergleichbarer Arbeitgeber in Sicht
Trotz der angekündigten Stellenstreichungen verlassen bislang nur wenige Beschäftigte das Unternehmen. Dafür gibt es aus Sicht des Betriebsrats einen simplen Grund: In der Region fehlen vergleichbare Arbeitsplätze. "Es gibt hier nicht Pharma- und Biotechnologieunternehmen am laufenden Band, die großzügig Mitarbeiter mit diesen Qualifikationen einstellen", sagt Wagenaar.
Besonders betroffen seien hoch spezialisierte Fachkräfte, junge Familien und Auszubildende. Neben der Universität und dem Universitätsklinikum sei Curevac einer der wichtigsten Akteure vor Ort. "So viel Industrie gibt es in Tübingen nicht", sagt Wagenaar.
Biontech hatte Curevac im Januar vollständig übernommen. Damals hieß es, dass der Forschungs- und Entwicklungsstandort in Tübingen erhalten bleiben soll. Doch das Biontech-Management will mehrere Standorte schließen - darunter auch Einrichtungen von Curevac./tat/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 88,08 auf Nasdaq (06. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -8,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 19,33 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +49,86 %/+75,98 % bedeutet.
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Krebspatienten, Ärzte und Börse blicken gebannt auf eine neue Tumor-
Wirkstoffklasse. Bei Corona hatte Biontech knapp die Nase vorn, dieses Mal ist die
Konkurrenz noch härter.
1. Juni 2026 – 16:00 Uhr
Ralf Heidenreich
Mainz/Chicago. Keytruda ist das mit Abstand umsatzstärkste Medikament der Welt. Der
US-Pharmakonzern Merck (nicht zu verwechseln mit dem Darmstädter Namensvetter)
erzielte allein mit diesem Medikament 2025 einen Umsatz von 27,2 Milliarden Euro. Das
entspricht fast dem gesamten Jahresumsatz von Boehringer Ingelheim. Der Grund:
Bei Keytruda handelt es sich um ein Immunpräparat, das am sogenannten PD-1-
Rezeptor auf den T-Zellen des Immunsystems ansetzt, die den Krebs bekämpfen sollen.
Doch Krebs ist trickreich. Denn über den Rezeptor kann er die T-Zellen „abschalten“ und
ist so für diese Killerzellen nicht mehr erkennbar. Keytruda blockiert nun den PD-1-
Rezeptor und verhindert im Idealfall die Abschaltung des Immunsystems. Doch das ist kein
Biontech will Krebsmedikament Keytruda vom Thron stoßen
Zum Beispiel sprechen die meisten Krebserkrankungen auf Immun-Checkpoint-
Inhibitoren wie Keytruda nach wie vor nicht an. Deshalb geht die Suche nach
Medikamenten weiter, die noch mehr können. Mit großer Aussicht auf Erfolg. Biontech
liefert sich hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Konkurrenten, die sich wie die Mainzer
anschicken, Keytruda vom Thron zu stoßen.
Es geht um sogenannte bispezifische Antikörper. Sie sollen in diesem Fall nicht nur die
Abschaltung der T-Zellen blockieren, sondern gleichzeitig die Neubildung von
Blutgefäßen verhindern, mit denen sich der Tumor mit Nährstoffen versorgt. Diese
bispezifischen Antikörper hungern im Idealfall also den Krebs aus und aktivieren
gleichzeitig das Immunsystem. Was das Überleben der Patienten verlängern soll. Auch
der US-Konzern Merck schickt hier einen Kandidaten ins Rennen, hinkt dem Spitzentrio
Die Neuentwicklungen kommen eigentlich aus China
Die drei neuen bispezifischen Antikörper mit dem genannten Ansatz heißen Pumitamig
von Biontech, Ivonescimab vom US-Unternehmen Summit Therapeutics und PF-
08634404 von Pfizer. Also genau von jenem US-Konzern, mit dem Biontech den Corona-
Impfstoff produziert und vermarktet. Biontech, Summit und Pfizer wollen die künftigen
Präparate gegen eine ganze Reihe von Tumorarten einsetzen. Und sie haben noch eine
grundlegende Gemeinsamkeit.
Sie alle wurden von chinesischen Biotech-Unternehmen erforscht und in der Frühphase
entwickelt. Das Summit-Präparat von Akeso, jenes von Pfizer von 3SBio und das
Medikament von Biontech von Biotheus. Während Summit und Pfizer jeweils
milliardenschwere Lizenzabkommen abschlossen, übernahm Biontech Biotheus
komplett, um dann seinerseits mit dem US-Konzern BSM eine mehr als neun Milliarden
Euro schwere strategische Partnerschaft über die Weiterentwicklung und Vermarktung
Diesen Vorteil hat der Biontech-Konkurrent Summit
Der Biontech-Wettbewerber hat nämlich einen Vorsprung. Ivonescimab ist für zwei
Lungenkrebsvarianten in China bereits zugelassen und schickt sich an, in der
westlichen Hemisphäre, läuft alles nach Plan, als erster bispezifischer Antikörper in der
genannten Ausprägung schon 2027 eine Marktzulassung zu erhalten. Mit einer ersten
Zulassung von Pumitamig wird hingegen 2028 gerechnet, für PF-08634404 von Pfizer
noch etwas später. Biontech und Summit haben vor wenigen Tagen in den USA wichtige
Daten aus den klinischen Tests der Medikamente vorgelegt. Beide zu Lungenkrebs, der,
was die Fallzahl betrifft, als die tödlichste Krebsart gilt.
Mediziner und Börsianer blicken derzeit nach Chicago, wo die amerikanische
Gesellschaft für klinische Onkologie (ASCO) noch bis diesen Dienstag ihre Jahrestagung
abhält. Was bispezifische Antikörper betrifft, waren die Augen auf Summit und Biontech
gerichtet. Die Amerikaner legten bereits Daten aus der für eine Zulassung
entscheidenden Testphase 3 mit Tausenden Teilnehmern vor. Die Markus Manns,
promovierter Mediziner und Fondsmanager bei Union Investment, als sehr gut bewertet.
Demnach konnte in einer chinesischen Studie bei unbehandelten Patienten mit
fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, die das Sunmit-
Präparat Ivonescimab in Kombination mit einer Chemotherapie erhalten hatten, die
Überlebensrate im Vergleich zu Probanden mit einer Kombination eines Standard-
Immunmedikamentes (hier Tislelizumab) und Chemo um 34 Prozent verbessert werden.
Bei einem „akzeptablen und handhabbaren“ Nebenwirkungsprofil. Biontech ist zwar
noch nicht so weit wie Summit, konnte aber ebenfalls gute Ergebnisse vorweisen.
Biontech geht bei Lungenkrebs einen neuen Weg
Zwar stammen die Ergebnisse aus einer Zwischenanalyse der Phase 2 mit nur 40
Patienten, die ebenfalls an fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs leiden.
Dennoch ließen die Daten aufhorchen. Denn die Ansprechrate lag in der Kombination
mit einer Chemotherapie bei einer niedrigeren Dosierung je nach Krebs-Subtyp bei
knapp 64 beziehungsweise knapp 73 Prozent, was als sehr gut bewertet wird. Die
Ansprechrate misst den Prozentsatz der Patienten, bei denen der Tumor durch die
Behandlung nachweislich schrumpft oder vollständig verschwindet. Dabei geht das
Biontech-Präparat einen etwas anderen Weg als der Summit-Wettbewerber.
Pumitamig setzt nämlich nicht am PD-1-Rezeptor der T-Zelle an, sondern am Protein PD-
L1, das auf der Oberfläche der Krebszellen sitzt und über den PD-1-Rezeptor die T-Zelle
„abschaltet“. Weshalb man bei diesem Ansatz mit weniger schweren Immun-
Lungenentzündungen rechnet als bei der, wie beim Summit-Präparat, direkten Blockade
von PD-1. In der Analyse zeigte Pumitamig laut Biontech in Kombination mit einer
Chemo „ein kontrollierbares Sicherheitsprofil mit einer niedrigen Abbruchrate der
Behandlung“. Die Firma zeigte sich daher überzeugt, dass Pumitamig einen neuen
Behandlungsstandard setzen kann.
👍 stimmt. Die Grünen können was, sogar Sündenbock, - dem Habeck trauert man jetzt nach ( zu spät ), bester agiler Wirtschaftsminister ever ...
1. Man kann die bisher veröffentlichten ROSETTA-Lung-02-Daten als klar starkes Wirksamkeitssignal werten: ORR über den historischen Keytruda-Werten, hohe DCR und breite Aktivität über alle PD-L1-Subgruppen einschließlich TPS <1%. Gleichzeitig jedoch bitte als Phase-2-Signale einordnen; noch ohne PFS-Daten oder OS-Readout. Das reicht noch nicht für die Zulassung gegen Keytruda, sondern ist ein sehr attraktives Next-Gen-Profil.
2. Man kann den Wettbewerb inzwischen als Vierkampf sehen: Summit/Akeso (Ivonescimab) haben mit HARMONi-6 die Klasse bereits mit Phase-3-PFS/OS-Daten validiert, aber sehr wenig Geld für Studien; Pfizer setzt bei PF-08634404 konsequent auf OS als einen primären Endpunkt in den Phase-3-Programmen, braucht dafür mehr Zeit; Merck verteidigt das Keytruda-Franchise mit Co-Primärendpunkten PFS/OS und Weiterentwicklungen; Biontech-BMS verfolgen mit Pumitamig ein globales Programm mit Head-to-Head-Studien gegen Keytruda (Merck), mit PFS als primärem Endpunkt, was schneller ist, aber später OS nachreichen muss.
3. Genauer: Man kann die Umstellung von Rosetta-Lung02 auf PFS als primären Endpunkt pragmatisch, aber risikobehaftet sehen: Sie ermöglicht einen schnelleren Einstieg in regulatorische Gespräche und bündelt die statistische Power auf den sensitivsten Frühendpunkt, bleibt jedoch hinter der klassischen Goldstandard-OS-Strategie zurück, die Merck mit Keytruda historisch gewählt hat und die Pfizer sowie Summit bewusst fortführen. USA: PFS allein wird in der Erstlinien-NSCLC-Indikation in der Regel nicht ausreichen, sondern zusätzlich ein starker OS-Effekt als wichtiger sekundärer Endpunkt oder klare Vorteile bei Lebensqualität/Sicherheit müssten wohl hinzukommen.
4. Man sollte andererseits jedoch das PD-L1-negative bzw. -niedrige Segment als eigentlichen wirtschaftlichen Hebel sehen: Hier sind Keytruda und klassische PD-1-Monotherapie am verwundbarsten, und genau hier liefert Pumitamig besonders gute und interessante Signale. Gelingt es, in diesem breiten All-comer-Setting einen belastbaren PFS- und OS-Vorteil zu zeigen, wären zusätzliche zweistellige Milliardenumsätze pro Jahr prinzipiell adressierbar – bei einer (theoretischen) potentiellen USA-EU-Marktgröße bis über 70 Mrd. USD Umsatz jährlich (70 bis 80% Marge/Gewinn). Der größte Teil davon sind jährlich rund 2 Mio. Patienten, welche bisher mit dem Marktführer Keytruda et al. nicht wirksam behandelt werden können. Das könnte Biontech mit diesen Daten und Wirksamkeiten wahrscheinlich ändern mit großen medizinischen und kommerziellen Auswirkungen. Viele Menschen mit Krebserkrankungen betrifft dies und die Latte der Zulassung (gegenüber SOC) liegt nochmals niedriger.
5. Man kann kurzfristig eher rationale, positive Kursreaktionen erwarten:
Für BioNTech/BMS ist es eine Bestätigung einer starken Next-Gen-IO-Story, aber kein unmittelbarer Game-Changer, solange nur Phase-2-ORR-Daten vorliegen und PFS der primäre Phase-3-Endpunkt ist; für Summit dürfte der HARMONi-6-Erfolg weitgehend eingepreist sein, sodass neue Konkurrenzsignale eher dämpfend auf die Fantasie eines quasi-monopolistischen First-Mover-Vorteils wirken. Man muss bedenken, der Summit-Wirkstoff hat zwar in China noch etwas zeitlichen Vorsprung, aber sonst gar nichts in der Pipeline und nicht mal bis 2027 genügend Geld (Cash). Biontech-BMS gehen bereits seit Monaten mehrere Phase-3-Studien (zulassungsrelevant) sehr schnell an und haben das nötige Cash dafür. Biontech wird daraus wahrscheinlich Milliarden an zusätzlichen vertraglichen Meilensteinzahlungen erhalten (bis zu USD 11,1bn). Insgesamt sieht man die eigentliche große Bewertungsverschiebung erst dann kommen, wenn entweder die ersten Phase-3-PFS- und vor allem OS-Daten in direkten oder quasi-direkten Vergleichen mit dem Keytruda-Standard vorliegen – und klar wird, ob eines der neuen PD-(L)1xVEGF-Programme den von Merck gesetzten OS-Benchmark tatsächlich schlagen kann.
6. Es kann aber auch jederzeit sein, dass der Kapitalmarkt und KAGs die Fehlbewertung von Biontech früher bemerken und irgendwann die Kursentwicklung die derzeit völlig fehlbewertete (weil unbewertete) Pipeline anfangen zu bewerten (siehe unten). Dann würde der Kurs deutlich nach oben gehen. Natürlich kann auch jederzeit ein Virus wieder mRNA-Fantasie dazuschalten, denn ein gefährlicher Virus kommt absehbar alle paar Jahre (siehe Geschichte der Medizin, Flugreisen, Kreuzfahrten, globales Bevölkerungswachstum insb. in Asien und Afrika).
7. Außerdem kommen im zweiten Halbjahr noch mehrere sehr spannende hochrelevante Daten aus zulassungsrelevanten Studien. Lungenkrebs ist die häufigste Krebs-Todesursache weltweit. Alleine schon die Behandlung der Lungenkrebs-Rezidive, welche seit rund 30 Jahren fast stillgestanden hatte, wird durch Biontech BNT316 Gotistobart 2026 absehbar einen medizinischen und kurstechnischen Sprung nach vorne machen. Diese Lungenkrebs-Überlebenszeit wird sich mehr als verdoppeln, fast verdreifachen oder noch mehr, je nach OS-Daten. Tipp: Man schaue sich nochmal ganz genau das KM-Diagramm aus August/Dezember 2025 im rechten Bereich an (den späteren Verlauf der Studie).
8. Sowohl die C19-Nachzahlungen aus Polen, Ungarn und Rumänien kommen 2026, die hat der Markt nicht wirklich im Auge und eingepreist. Auch die BMS-Zahlungen für 2026 waren im Q1 noch nicht gebucht. Beides wird jeweils ca. in Milliardenhöhe als Umsatz und entsprechend als Gewinn in kommenden Quartalszahlen für 2026 überraschen.
9. Zum Biontech-Aktienkurs gibt es außerdem sehr wichtige aber meist übersehene Äußerungen vom Vorstand – einerseits Mitte Mai auf der HV 2026 und nochmals letzte Woche.
CFO Zitat: "This program gives us the ability to deploy capital during times when our share price may be disconnected from intrinsic company value."
Quelle: https://investors.biontech.de/static-files/33264536-b507-470c-aad3-0798f88d853f
Übersetzung: "Dieses Programm ermöglicht es uns, Kapital in Phasen einzusetzen, in denen unser Aktienkurs möglicherweise vom inneren Unternehmenswert abgekoppelt ist."
Am vergangenen Freitag (29. Mai 2026) auf meine Frage B5:
"Wie erklärt der Vorstand den aus Sicht vieler Investoren auffälligen Widerspruch zwischen dem aktuellen Börsenkurs bzw. der Marktkapitalisierung einerseits und den hohen Cash-Beständen, den bilanziellen Buchwerten, der klinischen Pipeline, dem Patentportfolio sowie stillen Reserven andererseits? Welche Schlussfolgerungen zieht das Management hieraus für Kapitalmarktkommunikation, Strategie und potenzielle Maßnahmen zur Schließung dieser Bewertungslücke?"
Antwort zur Frage B5:
"Der Vorstand teilt die Beobachtung einer Bewertungsdiskrepanz und sieht als wesentliche Ursachen: Marktunsicherheit über klinische Erfolgswahrscheinlichkeiten, sektorweite Risikoaversion sowie eine noch nicht vollständig eingepreiste Pipeline. Als eine konkrete Maßnahme hat BioNTech ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Mrd. USD initiiert – explizit strukturiert, um Kapital in Phasen einzusetzen, in denen der Kurs vom inneren Unternehmenswert abgekoppelt ist. Der primäre Werttreiber bleibt die konsequente klinische Umsetzung der Onkologie-Pipeline."
(Zwischen den Zeilen spricht das Bände, meiner bescheidenen Meinung nach)
10.1. Gotistobart: zusätzliches OS‑Signal im Ovarialkarzinom (ASCO Chicago, Info vom Wochenende).
Ergänzend zu den zuvor bereits diskutierten NSCLC‑Daten zeigt die Phase‑2‑Studie PRESERVE‑004 nun auch im platinresistenten Ovarialkarzinom ein bemerkenswertes Gesamtüberlebenssignal: Die Kombination aus Gotistobart 1 mg/kg plus Keytruda erreicht eine mediane OS von 18,9 Monaten – numerisch über dem, was Keynote‑B96 mit Keytruda + Chemo (± Avastin) in der All‑comers‑Population gezeigt hat. Dabei handelt es sich um eine sehr schwer vorbehandelte Patientengruppe mit im Median vier, teils bis zu zehn Vortherapien. Das stützt die Grundaussage meines vorherigen Textes, dass Gotistobart zu den wenigen Next‑Gen‑CTLA‑4‑Antikörpern gehört, die nicht nur Ansprechraten, sondern wiederholt OS‑Signale liefern.
10.2. Dosisfrage: 1 mg/kg klar bevorzugt.
Die neuen Daten unterfüttern außerdem die Dosisdiskussion: Während ORR und PFS zwischen 1 mg/kg und 2 mg/kg ähnlich aussehen, fällt beim Gesamtüberleben eine drastische Divergenz auf (18,9 vs. 8,3 Monate). Zusammen mit den bereits bekannten Toxizitätsproblemen bei höheren Dosen (3 und 6 mg/kg) legt das nahe, dass 1 mg/kg – oder möglicherweise sogar eine noch geringere Dosis – der eigentliche „Sweet Spot“ für Gotistobart ist. Für meine frühere These eines deutlichen OS‑Sprungs in der Rezidiv‑Lunge bedeutet das: Die Dosisoptimierung ist zentral, aber die Richtung (niedriger dosiert, bessere Balance aus Wirksamkeit und Sicherheit) scheint sich zu bestätigen.
10.3. Einordnung gegenüber Keynote‑B96 und Merck.
Die neuen Ovarial‑Daten rechtfertigen, Gotistobart/Keytruda mindestens als „kompetitiv“ zur Keytruda‑Chemo‑Strategie im PROC‑Setting zu sehen. Wichtig bleibt aber: PRESERVE‑004 ist eine kleine, einarmige Phase‑2‑Studie; deshalb sollte man die OS‑Überlegenheit gegenüber Keynote‑B96 zunächst zwar als starke Hypothese, aber nicht bereits als gesicherten Fakt sehen. In Kombination mit den NSCLC‑Daten festigt sich dennoch das Bild, dass BioNtech/OncoC4 mit Gotistobart in mehreren Indikationen in die Nähe oder darüber hinaus an bestehende Keytruda‑Benchmarks heranreichen können – und damit das Narrativ zur potenziellen Verdopplung/Verdreifachung der Überlebenszeit in bestimmten Settings untermauert.
10.4. Implikationen für die Gesamtstory zu Biontech.
Im Lichte dieser ASCO‑Daten lässt sich mein voriger Text wie folgt ergänzen:
- Gotistobart liefert nun in zwei sehr unterschiedlichen klinischen Situationen (post‑PD‑(L)1‑sq‑NSCLC und stark vorbehandeltes Ovarialkarzinom) konsistente Hinweise auf signifikante OS‑Vorteile gegenüber etablierten Standards oder historischen Benchmarks.
- Dies stärkt die These, dass Biontechs Onkologie‑Pipeline nicht nur aus „Nice‑to‑have“-Add‑ons besteht, sondern reale Chancen hat, in mehreren großen Indikationen bestehende Standards nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen – insbesondere in Rezidiv‑Lunge und PROC.
- Für die Bewertung bedeutet das: Neben Pumitamig als potenzieller PD‑(L)1xVEGF‑Gamechanger im Erstlinien‑NSCLC liegt mit Gotistobart ein zweiter, zunehmend klar validierter Werttreiber vor, der die Argumentation einer strukturellen Unterbewertung der Pipeline zusätzlich stützt.
Quelle: