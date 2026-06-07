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    Demokrat in Endrunde von Gouverneurswahl in Kalifornien

    Für Sie zusammengefasst
    • Xavier Becerra sichert sich Endrundenplatz
    • Kopf an Kopf mit Steve Hilton bei über 26 Prozent
    • Gouverneur Kaliforniens ist national einflussreich
    Demokrat in Endrunde von Gouverneurswahl in Kalifornien
    Foto: Siarhei - 356130783

    SACRAMENTO (dpa-AFX) - Im Rennen um die Nachfolge des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom hat sich Prognosen zufolge der demokratische Ex-Minister Xavier Becerra einen der beiden Plätze in der Endrunde gesichert. Die Sender CNN und NBC sowie die Nachrichtenagentur AP kamen zu dem Schluss, dass Becerra bei der Vorwahl am Dienstag genug Stimmen bekam, dass er nicht mehr auf den dritten Platz abrutschen kann.

    Dazu, gegen wen er bei der eigentlichen Wahl im November antritt, gab es in den Prognosen noch keine Festlegung. Aktuell liefert sich Becerra noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem republikanischen Kandidaten Steve Hilton. Beide kommen auf über 26 Prozent der Stimmen.

    Viele Demokraten

    Ein weiterer Demokrat, Tom Steyer, liegt auf dem dritten Platz mit 21 Prozent. Die Auszählung geht aber noch weiter. In Kalifornien ist es so, dass bei der Briefwahl das Absendedatum gilt - und die Stimmzettel danach eine Woche Zeit haben, anzukommen. Dabei sind es oft Anhänger der Demokratischen Partei, die zur Briefwahl greifen. US-Präsident Donald Trump sprach wieder von Wahlbetrug, nachdem der von ihm unterstützte Hilton direkt nach der Vorwahl knapp vorn lag.

    Anders als in vielen anderen Bundesstaaten kommen in Kalifornien die beiden bestplatzierten Bewerber unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit in die Endrunde. Kalifornien ist eine Hochburg der Demokraten. Allerdings gingen für sie so viele Anwärter ins Rennen, dass in der Partei zwischenzeitlich die Sorge aufkam, am Ende könnten zwei Republikaner in die Endrunde kommen, weil sich die Kandidaten der Demokraten gegenseitig die Stimmen wegnehmen.

    Wirtschaftsmacht Kalifornien

    Der aktuelle Gouverneur Gavin Newsom kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Er gilt als ein möglicher Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl 2028. Kalifornien ist unter anderem dank der Tech-Industrie im Silicon Valley und seiner Agrarindustrie eine Wirtschaftsmacht. Zugleich beklagen sich die Einwohner über hohe Immobilienpreise und Lebenshaltungskosten.

    Durch die Bedeutung Kaliforniens ist der Gouverneur des Bundesstaates auch landesweit einflussreich. Unter Newsoms Vorgängern waren Ronald Reagan, der wenige Jahre später Präsident wurde, sowie Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger bis 2011. Er war der bisher letzte republikanische Gouverneur Kaliforniens.

    Der 68-jährige Becerra war unter anderem Arbeitsminister in der Regierung von Präsident Joe Biden und Generalstaatsanwalt von Kalifornien./so/DP/zb






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