SpaceX bricht Wall‑Street‑Regeln: IPO‑Preis 135$ – 75 Mrd., 1,75 Bio. Bewertung Möchten Sie noch 2–3 alternative Überschriften zur Auswahl?

Die Vorgehensweise, den Preis bereits vor oder parallel zur Roadshow zu bestimmen, stellt eine Abkehr vom üblichen Muster dar, wonach Emittent und Banken während der Investorenpräsentationen eine Preisspanne aushandeln. Dazu kommt, dass SpaceX in sehr heterogenen Geschäftsfeldern operiert – Trägerraketen, Satellitennetze, Telekommunikation, Verteidigungsaufträge und Recheninfrastruktur – wodurch direkte Vergleichswerte an den Kapitalmärkten fehlen und die Bewertung schwer zu beziffern ist.

SpaceX hat wenige Tage vor dem geplanten Börsengang überraschend den Ausgabepreis seiner Aktien auf 135 US-Dollar pro Stück festgelegt und bricht damit mit jahrzehntealten Gepflogenheiten der Wall Street. Das Unternehmen von Elon Musk will laut aktualisierter Börsennotierung rund 75 Milliarden US-Dollar einsammeln – ein Volumen, das den Rekord eines Einzel-IPO brechen würde – und strebt eine Bewertung von etwa 1,75 Billionen US-Dollar an. Der Roadshow-Start ist terminiert, die finale Preisfestsetzung für den 11. Juni angesetzt; ein Handelstag an der Nasdaq folgt unmittelbar danach.

Finanzkennzahlen offenbaren diese Ambivalenz: Für 2025 meldete SpaceX einen Nettoverlust von 4,94 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz um 33 Prozent auf 18,67 Milliarden US-Dollar stieg. Analysen sprechen von einem Umsatzmultiplikator von über 90 – hoch, aber schwer vergleichbar, so GSMA-Analysten. Entsprechend unterscheidet sich die Anlegermeinung: Während Privatanleger stark angesprochen werden sollen – Berichten zufolge könnten bis zu 30 Prozent der Aktien für sie reserviert werden – bleiben professionelle Skeptiker zurückhaltend. Vertreter von Vermögensverwaltern monieren Prestige-Getriebenheit; andere weisen auf mögliche Verkaufstrigger nach Sperrfristen hin.

Gleichzeitig wird diskutiert, ob die Groß‑IPOs von SpaceX, Anthropic und OpenAI Märkten Liquidität entziehen. Yardeni Research schätzt dies als unbegründet ein: Das Volumen sei im historischen Kontext überschaubar, der frei handelbare Streubesitz voraussichtlich begrenzt, und das Gesamtmarktvolumen der wichtigsten Indizes überwiege deutlich. Markttechnisch relevant bleibt jedoch die Frage, ob Indexregeln und ETF‑Nachkäufe aufgrund hoher Marktkapitalisierungen den Kurs nach oben drücken.

In der Summe steht mit SpaceX ein IPO an, der nicht nur Kapitaltransfer bedeutet, sondern strategische Infrastrukturfinanzierung für KI‑Rechenzentren, Satelliten und globale Konnektivität vorantreibt. Neben Chancen für langfristige Wachstumsprofite schafft die Transaktion erhebliche Bewertungs- und Marktstrukturrisiken, die Anleger sorgfältig abwägen sollten.

Einige Privatanleger haben bereits reagiert: Vermittler wie flatex melden Zeichnungszugänge, einzelne Marktteilnehmer ordern Mini‑Positionen im Hype um schnellen Gewinn. Solche Kleinstkäufe ändern jedoch wenig an der strukturellen Fragestellung: Nach Aufhebung von Sperrfristen könnten Großaktionäre wie Google oder andere strategische Investoren bedeutende Volumina freigeben. Darüber hinaus wird diskutiert, wie diese Kapitalisierung Ökosysteme von KI, Energie, Halbleitern und Satelliten miteinander verschränkt — bis hin zu Debatten um Bitcoin als digitales Reserveinstrument, und Anleger müssen sie bewerten.