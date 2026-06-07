JPMorgan erklärt Tesla zur Plattform für physische KI — Kursziel 475$

JPMorgan prognostiziert einen starken Umsatz- und Gewinnanstieg: Die Erlöse könnten von geschätzten rund 95 Mrd. USD in 2025 auf etwa 203 Mrd. USD in 2030 klettern, fast die Hälfte dieses Zuwachses soll aus Dienstleistungen sowie autonomen und robotiknahen Geschäftsmodellen stammen. Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Analysten einen Anlauf bis 2028 und peilen für 2030 rund 7,50 USD an (2026: ca. 1,95 USD). Langfristig sieht JPMorgan ein adressierbares Marktvolumen von bis zu 3,9 Bio. USD bis 2035 in den fünf Segmenten Automobil, Energiespeicherung, Robotaxis, humanoide Roboter und Infrastruktur-Lizenzierung.

JPMorgan hat seine Tesla-Bewertung grundlegend neu justiert und dafür gesorgt, dass die Debatte um das Unternehmen weniger um kurzfristige Produktionszahlen als um strategische Zukunftsfelder kreist. Die US-Bank hob die Einstufung von „Underweight“ auf „Neutral“ und schraubte das Kursziel von 145 auf 475 US-Dollar hoch. Entscheidend sei nicht das klassische E-Auto-Geschäft, so das von Rajat Gupta geführte Analystenteam, sondern das Potenzial in Robotaxis, humanoiden Robotern, KI-Chips und softwaregetriebenen Diensten. Besonders betont wird Teslas vertikale Verzahnung von Hard- und Software als nachhaltiger Wettbewerbsvorteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Parallel zeichnet sich in der Branche ein breiter Konsens über das Wachstumspotenzial humanoider Roboter ab. Barclays-Analystin Zornitza Todorova bezeichnet das laufende Jahrzehnt als „das Jahrzehnt der Roboter“: Der Markt sei derzeit noch klein (2–3 Mrd. USD), könne bis 2035 aber auf rund 200 Mrd. USD wachsen. Barclays erwartet zwei Einführungswellen – bis 2030 primär in Industrie, Logistik, Landwirtschaft und Bau; danach verstärkt in Dienstleistungen wie Gesundheit, Pflege, Bildung und Gastgewerbe. Treiber sind demnach Arbeitskräftemangel, demografischer Wandel und Urbanisierung.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

China spielt bei der Skalierung eine Schlüsselrolle: Rund die Hälfte aller Industrieroboterinstallation und etwa 85 % der humanoiden Roboterinstallationen entfallen auf das Land, Produktionskosten pro Einheit liegen laut Barclays häufig bei rund 50.000 USD. Investoren und Fondsmanager positionieren sich bereits frühzeitig: Namen wie Jason Pidcock (Jupiter) oder Dan Ives (Wedbush) sehen in humanoiden Robotern und physischer KI eine der größten Chancen der kommenden Jahre – wenngleich sie zugleich auf politische, sicherheits- und skalierungsbezogene Risiken hinweisen.

Fazit: Die Analysten sehen Tesla zunehmend als „Plattform“ für physische KI, nicht nur als Autobauer. Die hohen Investitionen und regulatorischen Hürden bleiben jedoch signifikante Risikoquellen, sodass der Markt trotz erhöhter Kursziele und optimistischer Prognosen differenziert bleibt.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,56 % und einem Kurs von 391USD auf Nasdaq (06. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.