🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCrowdStrike Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CrowdStrike Holdings Registered (A)
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    CrowdStrike: Top-Zahlen – Aktie stürzt 11% ab trotz KI-Potenzial

    CrowdStrike lieferte ein solides Quartal – und wurde trotzdem abgestraft. Der US-Sicherheitsanbieter übertraf die Konsensschätzungen: Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres belief sich auf 1,39 Milliarden US-Dollar (Erwartung 1,36 Mrd.), ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,10 US-Dollar (Erwartung 1,07 US-Dollar). Auffällig war die Rückkehr in die Gewinnzone: CrowdStrike meldete einen Nettogewinn von rund 27,8 Millionen US-Dollar nach einem Vorjahresverlust von 104,3 Millionen US-Dollar. Trotz dieser Kennzahlen verlor die Aktie nachbörslich 11,2 Prozent und notierte zuletzt bei 663,88 US-Dollar.

    Grund für die Gegenreaktion ist weniger die Reportage selbst als die hohen Markterwartungen und die Sensitivität der Bewertungen gegenüber kleinen Abweichungen. Nach einem Kursgewinn von rund 60 Prozent seit Jahresbeginn nutzten Anleger die Gelegenheit zur Gewinnmitnahme. Zudem hatten Investoren ein stärkeres Signal hinsichtlich der unmittelbaren Monetarisierung von KI-bezogener Nachfrage erwartet – erwartete Superlative, etwa aus der Zusammenarbeit mit Anthropic und dem „Project Glasswing“, fielen aus. CEO George Kurtz mahnte zur Geduld: Die Nachfrage nach Sicherheitslösungen für KI-Modelle beschleunige sich, doch die Auswirkungen auf die Zahlen seien nicht unmittelbar in voller Stärke eingeflossen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CrowdStrike Holdings Inc!
    Long
    663,79€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    758,17€
    Basispreis
    7,94
    Ask
    × 12,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Operativ signalisiert CrowdStrike Zuversicht: Für das laufende Quartal prognostiziert das Management einen Umsatz von rund 1,44 Milliarden US-Dollar (Markt: 1,43 Mrd.). Die Prognose für den jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) wurde für das Geschäftsjahr 2027 auf 6,53 bis 6,56 Milliarden US-Dollar angehoben; die Jahresumsatzspanne wuchs leicht auf 5,91 bis 5,96 Milliarden US-Dollar. Besonderes Augenmerk legte Kurtz auf den Bereich „AI Detection and Response“ (AIDR), dessen Vertriebspipeline für das nächste Quartal bereits mehr als 50 Millionen US-Dollar umfasse.

    Analysten bleiben überwiegend positiv: RBC Capital Markets bestätigte das Rating „Outperform“ und hob das Kursziel auf 755 US-Dollar an. Trotzdem zeigt die Reaktion des Marktes die Verwundbarkeit wachstumsorientierter Tech-Titel: Hohe Bewertungen führen dazu, dass selbst marginale Abweichungen oder vorsichtige Töne zu deutlichen Kursbewegungen auslösen.

    Fazit: Fundamentaldaten und Ausblicke sind stark, das operative Momentum in Richtung KI-Sicherheit verheißungsvoll. Kurzfristig dürften jedoch Gewinnmitnahmen, allgemeine Sektorvolatilität nach Broadcom-Zahlen und die Debatte um das Tempo der KI-Monetarisierung die Aktie weiter treiben. Anleger sollten künftig auf die AIDR-Pipeline und konkrete ARR-Übertragungen achten.



    CrowdStrike Holdings Registered (A)

    -5,97 %
    +6,09 %
    +51,85 %
    +73,34 %
    +52,78 %
    +332,92 %
    +260,04 %
    +985,17 %
    ISIN:US22788C1053WKN:A2PK2R
    CrowdStrike Holdings Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,68 % und einem Kurs von 671,0EUR auf Nasdaq (06. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CrowdStrike: Top-Zahlen – Aktie stürzt 11% ab trotz KI-Potenzial CrowdStrike lieferte ein solides Quartal – und wurde trotzdem abgestraft. Der US-Sicherheitsanbieter übertraf die Konsensschätzungen: Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres belief sich auf 1,39 Milliarden US-Dollar (Erwartung 1,36 Mrd.), …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     