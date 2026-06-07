CrowdStrike: Top-Zahlen – Aktie stürzt 11% ab trotz KI-Potenzial

CrowdStrike lieferte ein solides Quartal – und wurde trotzdem abgestraft. Der US-Sicherheitsanbieter übertraf die Konsensschätzungen: Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres belief sich auf 1,39 Milliarden US-Dollar (Erwartung 1,36 Mrd.), ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,10 US-Dollar (Erwartung 1,07 US-Dollar). Auffällig war die Rückkehr in die Gewinnzone: CrowdStrike meldete einen Nettogewinn von rund 27,8 Millionen US-Dollar nach einem Vorjahresverlust von 104,3 Millionen US-Dollar. Trotz dieser Kennzahlen verlor die Aktie nachbörslich 11,2 Prozent und notierte zuletzt bei 663,88 US-Dollar. Grund für die Gegenreaktion ist weniger die Reportage selbst als die hohen Markterwartungen und die Sensitivität der Bewertungen gegenüber kleinen Abweichungen. Nach einem Kursgewinn von rund 60 Prozent seit Jahresbeginn nutzten Anleger die Gelegenheit zur Gewinnmitnahme. Zudem hatten Investoren ein stärkeres Signal hinsichtlich der unmittelbaren Monetarisierung von KI-bezogener Nachfrage erwartet – erwartete Superlative, etwa aus der Zusammenarbeit mit Anthropic und dem „Project Glasswing“, fielen aus. CEO George Kurtz mahnte zur Geduld: Die Nachfrage nach Sicherheitslösungen für KI-Modelle beschleunige sich, doch die Auswirkungen auf die Zahlen seien nicht unmittelbar in voller Stärke eingeflossen.

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