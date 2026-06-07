Meta unter Druck: Muse Spark-API verzögert – Milliarden auf dem Spiel

Meta gerät bei der Kommerzialisierung seiner neuesten KI-Technologie zunehmend unter Druck. Die Freigabe der Programmierschnittstelle (API) für das Modell "Muse Spark" wurde mehrfach verschoben; ein fester Veröffentlichungstermin liegt nach Angaben des Wall Street Journal derzeit nicht vor. Entwicklern, denen die API den zentralen Zugang zu dem proprietären Modell ermöglichen soll, bleibt der Zugang versagt. Meta hatte den Start ursprünglich zeitnah zur Präsentation im April angekündigt; nach Tests und zusätzlichen Infrastrukturbedarfen wurde der Termin auf Mai, später auf Juni verlegt. Ein Unternehmenssprecher erklärte, Meta teste die Schnittstelle mit Partnern und plane eine Freigabe noch im laufenden Monat, nannte aber kein konkretes Datum. Die Verzögerungen fallen in eine sensible Phase: Meta plant in diesem Jahr Investitionen von bis zu 145 Milliarden US-Dollar, vor allem in KI-Infrastruktur. Anleger beobachten deshalb genau, wie schnell diese Milliarden in Umsätze verwandelt werden können. Als Meta im April höhere Ausgaben ankündigte, führte das zu Kursverlusten; jüngst rutschte die Aktie im Zuge einer breiteren Gewinnmitnahme im US-Tech-Sektor um bis zu sieben Prozent und schloss deutlich schwächer. Hinzu kommen Berichte, das Unternehmen denke über eine umfangreiche Kapitalerhöhung von mehreren zehn Milliarden Dollar nach, um die KI-Investitionen zu finanzieren — eine Nachricht, die zusätzlichen Druck auf den Aktienkurs ausgeübt hat.

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