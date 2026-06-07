Meta unter Druck: Muse Spark-API verzögert – Milliarden auf dem Spiel
Meta gerät bei der Kommerzialisierung seiner neuesten KI-Technologie zunehmend unter Druck. Die Freigabe der Programmierschnittstelle (API) für das Modell "Muse Spark" wurde mehrfach verschoben; ein fester Veröffentlichungstermin liegt nach Angaben des Wall Street Journal derzeit nicht vor. Entwicklern, denen die API den zentralen Zugang zu dem proprietären Modell ermöglichen soll, bleibt der Zugang versagt. Meta hatte den Start ursprünglich zeitnah zur Präsentation im April angekündigt; nach Tests und zusätzlichen Infrastrukturbedarfen wurde der Termin auf Mai, später auf Juni verlegt. Ein Unternehmenssprecher erklärte, Meta teste die Schnittstelle mit Partnern und plane eine Freigabe noch im laufenden Monat, nannte aber kein konkretes Datum.
Die Verzögerungen fallen in eine sensible Phase: Meta plant in diesem Jahr Investitionen von bis zu 145 Milliarden US-Dollar, vor allem in KI-Infrastruktur. Anleger beobachten deshalb genau, wie schnell diese Milliarden in Umsätze verwandelt werden können. Als Meta im April höhere Ausgaben ankündigte, führte das zu Kursverlusten; jüngst rutschte die Aktie im Zuge einer breiteren Gewinnmitnahme im US-Tech-Sektor um bis zu sieben Prozent und schloss deutlich schwächer. Hinzu kommen Berichte, das Unternehmen denke über eine umfangreiche Kapitalerhöhung von mehreren zehn Milliarden Dollar nach, um die KI-Investitionen zu finanzieren — eine Nachricht, die zusätzlichen Druck auf den Aktienkurs ausgeübt hat.
Strategisch markiert Muse Spark einen Kurswechsel: Anders als frühere, als Open Source veröffentlichte Modelle ist Muse Spark proprietär und ausschließlich über eine API zugänglich. Interne Tests bescheinigen dem Modell Wettbewerbsfähigkeit mit Angeboten von OpenAI, Anthropic und xAI; externe Prüfungen waren bislang jedoch kaum möglich, sodass der Nachweis am Markt noch aussteht. Meta versucht parallel, neue Erlösquellen zu erschließen — etwa kostenpflichtige Abonnements für Instagram, WhatsApp und Facebook sowie kostenpflichtige Angebote für den KI-Assistenten Meta AI. Konzernchef Mark Zuckerberg prüft zudem den Aufbau eines eigenen Cloud-Geschäfts, um ungenutzte Rechenkapazitäten monetarisieren zu können.
Für Investoren bleibt entscheidend, wie schnell Meta die Technologie öffnet und in zahlende Anwendungen überführt. Die wiederholten Verzögerungen signalisieren technische und infrastrukturelle Hürden und verstärken die Erwartungshaltung an kurzfristig sichtbare Ertragsquellen. Meta steht damit an einem Punkt, an dem Produktfreigaben und Monetarisierungspläne unmittelbar über Markterfolg und Bewertung entscheiden können. Analysten mahnen zu realistischer Zeiteinteilung bei der Umwandlung von Forschung in marktfähige Produkte; gleichzeitig könnten Verzögerungen auch strategische Vorteile bringen, indem sie Sicherheitsrisiken minimieren und Einsatzszenarien präziser definieren. Entscheidend wird sein, ob Meta binnen Quartalen nach Freigabe nachhaltige Einnahmen aus APIs, Abonnements und Cloud-Diensten nachweisen kann, um die milliardenschweren Vorleistungen gegenüber Aktionären zu rechtfertigen. Die Antworten darauf bestimmen Metas Kurs nachhaltig entscheidend.
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,51 % und einem Kurs von 593EUR auf Nasdaq (06. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
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