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    Ölpreise fallen nach Kämpfen: Libanon und Hormus schüren Unsicherheit

    Ölpreise fallen nach Kämpfen: Libanon und Hormus schüren Unsicherheit
    Foto: Stringer - dpa

    Die Ölpreise gaben am Freitag nach: Brent für August fiel um mehr als 0,5 Prozent auf 94,33 US‑Dollar. Kurzfristig hatten Hoffnungen auf eine Waffenruhe im Libanon die Kurse bereits belastet, doch der Markt wird weiterhin vor allem von geopolitischen Risiken im Nahen Osten getrieben. Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gelten weiterhin als zäh; diplomatische Fortschritte sind kaum erkennbar, während die anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon ein zentraler Streitpunkt bleiben.

    Analysten der Dekabank und Fachleute von Commerzbank sehen ein Marktverhalten, das stärker auf positive Nachrichten überschießt, obwohl anschließend häufige Dementis die Stimmung dämpfen. Commerzbank‑Analyst Norman Liebke betont jedoch, dass die Marktreaktionen neuerdings verhaltener ausfallen: Industriestaatliche Ölreserven dürften länger reichen als zunächst befürchtet, und umfangreiche Umleitungen von Exportströmen kompensierten teilweise die Blockade der Straße von Hormus infolge der Iran‑Konfrontation.

    Die Lage am Boden bleibt volatil. Zwischen Israel und der Hisbollah wurden zwar Waffenruhebedingungen vereinbart, doch die Miliz lehnte diese ab, insbesondere Forderungen nach Entwaffnung. Es folgten erneute Gefechte: Angriffe der Hisbollah auf israelische Truppen im Süden des Libanon, Vergeltungsbombardements durch Israel und Raketenbeschuss. Parallel zog sich die israelische Armee aus dem libanesischen Grenzort Dibbin zurück; libanesische Streitkräfte rückten ein und räumten Sperren und Blindgänger. Die praktische Umsetzung eines Rückzugs der Hisbollah aus Gebieten südlich des Litani ist weiter unklar.

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    Auch im Gazastreifen gab es trotz offiziell geltender Waffenruhe Angriffe: Israel meldete die Tötung von vier mutmaßlichen Hamas‑Mitgliedern im Norden Gazas; lokale Gesundheitskreise berichteten von zivilen Opfern. Die Informationslage ist oft einseitig und lässt sich nicht unabhängig prüfen.

    Marktkommentare aus dem Netz unterstreichen die latente Angst vor einem strukturellen Angebotsrisiko: Stimmen warnen, die Revolutionsgarden im Iran hätten strategische Hebel übernommen, und die Kontrolle über die Straße von Hormus könne einen scharfen Angebotsschock erzwingen, wenn Puffer erschöpft sind. Für Investoren bleiben daher zwei Dinge entscheidend: die reale Entwicklung an den Fronten und die Verfügbarkeit physischer Bestände. In dieser Gemengelage sind Ölpreise anfällig für plötzliche Ausschläge – nach oben wie nach unten.

    Kurzfristig können strategische Ölreserven und zusätzliche Fördermengen von OPEC+‑Staaten Preisübertreibungen begrenzen, doch solche Maßnahmen sind politisch und logistisch begrenzt. Versicherungskosten, Umleitungsstrecken und längere Transitzeiten erhöhen die Förder‑ und Transportkosten, drücken Raffineriemargen und können mittelfristig das Angebot verknappen. Anleger sollten deshalb Positionen gegen politische Schocks absichern und auf Indikatoren wie Tankbestände, Frachtraten und diplomatische Signale achten. Solange die Konfliktdynamik ungelöst bleibt, bleibt die Ölmarktvolatilität ein relevantes Risiko für Wirtschaft und Inflation. Die kommenden Wochen werden für Preisbildung und Anlegerentscheidungen besonders entscheidend bleiben.



    Öl (Brent)

    +0,12 %
    +1,55 %
    -15,78 %
    +9,54 %
    +42,55 %
    +21,46 %
    +30,17 %
    +86,88 %
    +45,64 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 93,02USD auf Lang & Schwarz (06. Juni 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.



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