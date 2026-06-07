Fabasoft mit Rekordjahr: Umsatz, EBIT & wiederkehrende Erlöse steigen stark

Besonders ausgeprägt war das Wachstum bei wiederkehrenden Erlösen: Recurring Revenues legten um 12,5 Prozent auf 54,9 Mio. EUR zu und machten damit 61,0 Prozent des Gesamtumsatzes (Vj. 56,2 Prozent). Trotz erhöhter Aufwendungen blieb die operative Cash-Generierung robust; der operative Cashflow belief sich auf 20,2 Mio. EUR (Vj. 23,1 Mio.). Die liquiden Mittel wuchsen zum Bilanzstichtag auf 41,8 Mio. EUR nach 34,3 Mio. EUR zum 31. März 2025.

Fabasoft hat im Geschäftsjahr 2025/2026 seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis Rekordwerte erzielt. Der Linzer Softwarekonzern steigerte die Umsatzerlöse auf 90,0 Mio. EUR (Vj. 86,8 Mio.), das EBITDA stieg leicht auf 23,5 Mio. EUR (23,1 Mio.) und das EBIT kletterte auf 15,7 Mio. EUR (13,3 Mio.). Die EBIT-Marge verbesserte sich damit auf 17,4 Prozent nach 15,3 Prozent im Vorjahr.

Fabasoft investierte intensiv in Forschung und Entwicklung: Mit Ausgaben von 26,5 Mio. EUR entsprach die Forschungsquote 29,4 Prozent der Umsatzerlöse – ein für die Branche sehr hoher Wert. Schwerpunkt der F&E-Aktivitäten ist die Integration nutzerorientierter KI-Funktionen in die cloud-native Plattform Fabasphere sowie die Stärkung von Vertrieb und Marketing. Vorstandsvorsitzender Helmut Fallmann betont, dass diese strategischen Investitionen die digitale Souveränität von Unternehmen und Institutionen sichern und Fabasoft als europäisches Ökosystem positionieren sollen.

Die Ergebnisentwicklung fiel trotz eines herausfordernden makroökonomischen und geopolitischen Umfelds positiv aus; EBIT und Umsatz erreichten historische Höchststände. Personell wuchs die Belegschaft leicht auf 505 Mitarbeiter (Vj. 494). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 8. Juli 2026 eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie vor.

Insgesamt präsentiert sich Fabasoft finanziell solide: gestiegene Umsätze, eine verbesserte Profitabilität und ein grösseres Liquiditätspolster treffen auf hohe Innovationsausgaben und eine wachsende wiederkehrende Umsatzbasis. Der Konzern setzt damit weiter auf Wachstum durch Produktentwicklung und Marktpenetration in seinen Kernmärkten DACH sowie auf die strategische Verankerung seiner Fabasphere-Plattform.

Analysten werden den weiteren Verlauf besonders an der Entwicklung der wiederkehrenden Einnahmen, der Effizienz der F&E-Ausgaben und der Kundenakquise in öffentlichen Verwaltungen und großen Unternehmen messen. Ein erhöhtes Investitionsniveau kann kurzfristig Margen belasten, sollte aber langfristig die Plattformdurchdringung erhöhen und höhere wiederkehrende Umsätze sichern. Der verbesserte Cashbestand und die solide EBIT-Marge geben dem Management finanziellen Spielraum, um Marktanteile auszubauen oder gezielte Zukäufe zu prüfen. Investoren sollten die vorgeschlagene Dividende von 0,50 Euro als Zeichen nachhaltiger Ergebnisqualität werten, gleichzeitig aber die hohe Forschungsquote und konjunkturelle Risiken im Blick behalten, die kurzfristig zu Volatilität im operativen Ergebnis führen könnten, und die strategischen Prioritäten des Managements beobachten.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,67 % und einem Kurs von 13,65EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.