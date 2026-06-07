🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro über 1,16: Geopolitik und US-Daten halten Märkte in Atem

    Euro über 1,16: Geopolitik und US-Daten halten Märkte in Atem
    Foto: adobe.stock.com

    Der Euro hat sich in den vergangenen Handelstagen stabil gezeigt und sich wieder oberhalb der Marke von 1,16 US-Dollar festgesetzt. In den frühen Handelsstunden notierte die Gemeinschaftswährung zeitweise bei rund 1,1608 Dollar, in New York wurden zuletzt 1,1616 Dollar gezahlt; das Tageshoch lag bei 1,1645. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs stabil bei 1,1640 Dollar fest, was einem Dollar-Kurs von etwa 0,8591 Euro entspricht. Insgesamt zeigen die Kurse derzeit nur verhaltene Bewegungen, da weder in Europa noch global eindeutige neue konjunkturelle Impulse dominieren.

    Ein wesentlicher Treiber der Zurückhaltung an den Devisenmärkten sind geopolitische Risiken im Nahen Osten. Nach Angaben des US-Außenministeriums haben Israel und der Libanon eine gemeinsame Erklärung zur Umsetzung der bislang wenig wirksamen Waffenruhe vorgelegt; vorgesehen sind sogenannte Pilotzonen, die ausschließlich von den regulären libanesischen Streitkräften kontrolliert werden sollen. Die Hisbollah soll sich südlich des Litani-Flusses zurückziehen. Allerdings bleiben viele Details offen und die Hisbollah hat inzwischen Bedingungen für eine Waffenruhe abgelehnt, was die Unsicherheit weiter hochhält. Parallel bleiben die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran schwer einschätzbar; der iranische Außenminister betonte, Kontakte seien weiterhin vorhanden, während in Washington über ein mögliches Ende der Gespräche spekuliert wird. Solche geopolitischen Spannungen beeinflussen Risikoaversion und Rohstoffpreise — etwa Öl — und damit indirekt auch den Dollar-Euro-Handel.

    Neben geopolitischen Faktoren lenkten zuletzt auch US-Arbeitsmarktdaten die Aufmerksamkeit der Anleger. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen überraschend auf 225.000 (Erwartung: 215.000), was vor dem Veröffentlichungstermin des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts zusätzliche Unsicherheit schuf. Die Marktteilnehmer warten insbesondere auf das Mai-Arbeitsmarktupdate, da die Entwicklung des Arbeitsmarktes ein wichtiger Indikator für die US-Notenbank Fed ist. Eine robuste Beschäftigungsentwicklung würde geldpolitische Straffungshoffnungen stützen; die Helaba schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed bis Jahresende auf fast 70 Prozent, sofern die Daten stärker als erwartet ausfallen. Für die kurzfristige EZB-Politik bleiben die Signale moderat; die Notenbank hat zuletzt keine Kursänderung signalisiert.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Ausblick: Solange weder klare konjunkturelle Impulse aus Europa noch eindeutige Entspannungssignale aus dem Nahen Osten eintreffen, dürften die Wechselkurse in engen Spannen verharren. Entscheidend werden die US-Konjunkturdaten und die weitere Entwicklung der geopolitischen Lage sein.



    EUR/USD

    0,00 %
    -1,20 %
    -1,76 %
    -0,12 %
    +1,09 %
    +7,71 %
    -5,49 %
    +1,50 %
    +19,52 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,152USD auf Forex (07. Juni 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Euro über 1,16: Geopolitik und US-Daten halten Märkte in Atem Der Euro hat sich in den vergangenen Handelstagen stabil gezeigt und sich wieder oberhalb der Marke von 1,16 US-Dollar festgesetzt. In den frühen Handelsstunden notierte die Gemeinschaftswährung zeitweise bei rund 1,1608 Dollar, in New York wurden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     