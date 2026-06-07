Euro über 1,16: Geopolitik und US-Daten halten Märkte in Atem

Der Euro hat sich in den vergangenen Handelstagen stabil gezeigt und sich wieder oberhalb der Marke von 1,16 US-Dollar festgesetzt. In den frühen Handelsstunden notierte die Gemeinschaftswährung zeitweise bei rund 1,1608 Dollar, in New York wurden zuletzt 1,1616 Dollar gezahlt; das Tageshoch lag bei 1,1645. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs stabil bei 1,1640 Dollar fest, was einem Dollar-Kurs von etwa 0,8591 Euro entspricht. Insgesamt zeigen die Kurse derzeit nur verhaltene Bewegungen, da weder in Europa noch global eindeutige neue konjunkturelle Impulse dominieren.

Ein wesentlicher Treiber der Zurückhaltung an den Devisenmärkten sind geopolitische Risiken im Nahen Osten. Nach Angaben des US-Außenministeriums haben Israel und der Libanon eine gemeinsame Erklärung zur Umsetzung der bislang wenig wirksamen Waffenruhe vorgelegt; vorgesehen sind sogenannte Pilotzonen, die ausschließlich von den regulären libanesischen Streitkräften kontrolliert werden sollen. Die Hisbollah soll sich südlich des Litani-Flusses zurückziehen. Allerdings bleiben viele Details offen und die Hisbollah hat inzwischen Bedingungen für eine Waffenruhe abgelehnt, was die Unsicherheit weiter hochhält. Parallel bleiben die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran schwer einschätzbar; der iranische Außenminister betonte, Kontakte seien weiterhin vorhanden, während in Washington über ein mögliches Ende der Gespräche spekuliert wird. Solche geopolitischen Spannungen beeinflussen Risikoaversion und Rohstoffpreise — etwa Öl — und damit indirekt auch den Dollar-Euro-Handel.

Neben geopolitischen Faktoren lenkten zuletzt auch US-Arbeitsmarktdaten die Aufmerksamkeit der Anleger. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen überraschend auf 225.000 (Erwartung: 215.000), was vor dem Veröffentlichungstermin des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts zusätzliche Unsicherheit schuf. Die Marktteilnehmer warten insbesondere auf das Mai-Arbeitsmarktupdate, da die Entwicklung des Arbeitsmarktes ein wichtiger Indikator für die US-Notenbank Fed ist. Eine robuste Beschäftigungsentwicklung würde geldpolitische Straffungshoffnungen stützen; die Helaba schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed bis Jahresende auf fast 70 Prozent, sofern die Daten stärker als erwartet ausfallen. Für die kurzfristige EZB-Politik bleiben die Signale moderat; die Notenbank hat zuletzt keine Kursänderung signalisiert.

Ausblick: Solange weder klare konjunkturelle Impulse aus Europa noch eindeutige Entspannungssignale aus dem Nahen Osten eintreffen, dürften die Wechselkurse in engen Spannen verharren. Entscheidend werden die US-Konjunkturdaten und die weitere Entwicklung der geopolitischen Lage sein.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,152USD auf Forex (07. Juni 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.