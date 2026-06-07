Berenberg hebt Kursziel auf 48€: Flatexdegiro vor Erholung

In einer Branchenanalyse der Privatbank Berenberg erhält Flatexdegiro ein wohlwollendes Urteil. Analyst Christoph Greulich hebt hervor, dass Flatex mit durchschnittlich rund 21 Prozent jährlichem Gewinnwachstum bis 2028 die attraktivsten Aussichten im Sektor biete – und das bei einer vergleichsweise niedrigen Aktienbewertung. Vor diesem Hintergrund hat Berenberg das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ bestätigt. Die Neubewertung spiegelt die Erwartung wider, dass der Konzern von positiven strukturellen Trends in Europas Online- Investmentbranche überproportional profitieren kann.

Flatexdegiro hat sich am Freitag in einem insgesamt schwachen Marktumfeld spürbar erholt: Die Aktien legten um 1,9 Prozent auf 33,58 Euro zu und näherten sich erneut ihrer 100-Tage-Linie, die Ende Mai noch als Widerstand gewirkt hatte. Das Kursplus fiel damit zwar moderat aus, signalisiert aber, dass die Verkaufsdynamik, die das Papier seit dem starken Jahresbeginn belastet hatte, zumindest kurzfristig abnimmt.

Greulich betont in seiner Einschätzung, dass die europäische Investmentkultur noch unterentwickelt sei, Politik und Regulatoren aber zunehmend Maßnahmen ergreifen, um private Spareinlagen stärker in produktive Investments zu lenken. Solche Rahmenbedingungen dürften langfristig zu höheren Zuflüssen in Online- Plattformen führen. Zudem seien die Branchenbewertungen nach einem rund 20-prozentigen Rückgang seit Jahresbeginn wieder auf ihr langjähriges Durchschnittsniveau zurückgekehrt – ein Argument dafür, die Titel jetzt wieder in den Blick zu nehmen.

Trotz des positiven Researchs bleibt der Kursverlauf volatil: Flatexdegiro liegt für 2026 noch etwa 9 Prozent im Minus. Nach einem starken Start ins Jahr und einem Rekordhoch oberhalb von 43 Euro geriet die Aktie im Februar unter Druck, als Befürchtungen über mögliche Verdrängungseffekte durch Künstliche Intelligenz aufkamen. Solche technologischen Unsicherheiten bleiben ein relevantes Risiko für die Bewertung und die kurzfristige Performance.

Im Berenberg-Ranking zählen neben Flatexdegiro auch Nordnet und Fineco zu den favorisierten Titeln auf Zwölfmonatsfrist; Avanza und Swissquote werden hingegen neutral bewertet. Für Anleger bedeutet das: Fundamentale Chancen sind vorhanden, gestützt durch solides Gewinnwachstum und günstige Bewertungen, doch makro-ökonomische Unsicherheiten und technologische Disruptionen könnten die Erholung verzögern. Die aktualisierte Studie von Berenberg wurde am 4. Juni 2026 veröffentlicht.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 33,68EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.