Givaudan übernimmt Eurofragance – Coup im Luxus‑Parfümgeschäft

Nach Unternehmensangaben hätte Eurofragance auf Pro‑forma‑Basis im Jahr 2025 rund 185 Millionen Franken zum Umsatz von Givaudan beigetragen. Eurofragance hat seinen Sitz in Barcelona, beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende und ist insbesondere in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Afrika und Lateinamerika präsent. Das Profil des Zielunternehmens betont Expertise in Premiumdüften und internationale Vertriebsnetzwerke, die Givaudan Zugang zu relevanten Wachstumsregionen verschaffen sollen.

Givaudan hat eine Mehrheitsbeteiligung am spanischen Duftunternehmen Eurofragance vereinbart. Das Genfer Aromen- und Duftstoffunternehmen gab am Freitag bekannt, eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet zu haben; finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Mit dem Zukauf will Givaudan seine Stellung im Bereich Fine Fragrances in wachstumsstarken Märkten ausbauen und das Portfolio um Luxusparfüms sowie Düfte für Körperpflege- und Haushaltsprodukte ergänzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Givaudan nannte keine weiteren Zahlen zur Bewertung oder zur künftigen Kapitalstruktur. Marktbeobachter erwarten, dass die Integration operativ Herausforderungen mit sich bringen dürfte, gleichzeitig aber Synergien in Forschung, Entwicklung und Vertrieb realisierbar sind. Für Givaudan ist der Schritt Teil einer längerfristigen Strategie, die Erträge im Düfte- und Kosmetikbereich zu stärken und die Präsenz in margenstarken Segmenten auszubauen.

Die US‑Bank JPMorgan bestätigte in einer Analyse ihre positive Einschätzung für Givaudan und beließ die Aktie auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 3600 Franken. Analystin Celine Pannuti schrieb, die derzeitigen operativen Ergebnismargen (Ebitda) von Eurofragance dürften in etwa denen des Duft- und Kosmetikgeschäfts von Givaudan entsprechen, mit Aussicht auf Verbesserungen nach der Übernahme. JPMorgan erwartet, dass der Zukauf den Gewinn je Aktie (EPS) von Givaudan im niedrigen einstelligen Prozentbereich erhöhen könnte.

Branchenexperten sehen als potenzielle Synergien vor allem eine Beschleunigung der Produktentwicklung durch kombinierte Duftformulierungskapazitäten, optimierte Beschaffungs- und Produktionsprozesse sowie Cross‑Selling‑Chancen in etablierten Kundenbeziehungen von Givaudan. Gleichzeitig mahnen Beobachter zur Vorsicht: Integrationskosten, kulturelle Unterschiede zwischen Schweizer Konzern und spanischem Mittelständler sowie mögliche kartellrechtliche Auflagen könnten den erwarteten Ertragsschub temporär schmälern. Kurzfristig dürfte die Marktreaktion durch die Ungewissheit der Kaufpreishöhe begrenzt bleiben; mittel‑bis‑langfristig könnte eine erfolgreiche Zusammenführung jedoch die Wettbewerbsposition von Givaudan in Premiumsegmenten deutlich stärken und das Unternehmen besser gegen Volatilität in Rohstoffpreisen und Nachfrageschwankungen wappnen. Investoren dürften daher die abschließenden regulatorischen Entscheidungen, die Integrationsergebnisse, konkrete Synergieprognosen sowie eine mögliche Anpassung der Guidance und das Timing der Umsetzung genau beobachten im Verlauf des kommenden Jahres.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 3.070EUR auf Lang & Schwarz (06. Juni 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.