Bund-Futures schwanken: Öl, Nahost & US-Jobs treiben Zinsängste

Marktteilnehmer sehen den Konflikt im Nahen Osten nach wie vor als einen dominierenden Unsicherheitsfaktor. Die anhaltenden Spannungen rund um den Iran stärken die Nachfrage nach als vergleichsweise sicher geltenden Papieren wie Bundesanleihen. Hoffnungen auf eine baldige diplomatische Lösung wurden bislang wiederholt enttäuscht, sodass geopolitische Risiken weiterhin einen Aufwärtsdruck auf Anleihekurse – und entsprechend Abwärtstrend auf Renditen – erzeugen können, sobald Ölpreise fallen oder sich die Lage vorübergehend beruhigt.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich in der Mitte der Handelswoche volatil gezeigt, konnten aber einen Teil der Verluste der vorangegangenen Tage wieder aufholen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte zeitweise bei rund 125,6 Punkten (Zuwächse zwischen 0,11 und 0,13 Prozent verzeichnet), während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe um etwa 3,02 bis 3,03 Prozent schwankte. Nach deutlichen Kursverlusten in den beiden Tagen zuvor – ausgelöst vor allem durch kräftig gestiegene Ölpreise und damit befeuerte Inflationssorgen – dämpfte ein Stopp des Ölpreisanstiegs die Nervosität an den Rentenmärkten.

Parallel rücken US-Konjunkturdaten in den Fokus der Investoren: Nach Veröffentlichung schwächerer Signale zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe blieb die Marktreaktion zunächst gedämpft, doch ein dann erschienenes robustes US-Arbeitsmarktbarometer für Mai sorgte am Freitag für Kursverluste bei Bund-Futures. Die Marktmehrheit interpretiert die starken US-Beschäftigungszahlen inzwischen als Bestätigung für anhaltend robuste US-Nachfrage und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit weiterer geldpolitischer Straffung durch die Fed – Marktteilnehmer rechnen mehrheitlich mit einer weiteren Zinserhöhung von 25 Basispunkten bis Jahresende. Finanzhäuser wie die Dekabank warnen allerdings davor, diese Schlussfolgerung aus einem einzelnen Arbeitsmarktbericht zu übertreiben.

Kurzfristig bleiben daher drei Einflussgrößen entscheidend: die Ölpreisentwicklung, die geopolitische Lage im Nahen Osten und die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten (wöchentliche Erstanträge sowie der Arbeitsmarktbericht für Mai). Zudem beobachten Investoren die Europäische Zentralbank: Die Erwartung einer EZB-Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte in der kommenden Woche wirkt bereits preissetzend. Insgesamt bleibt das Marktumfeld von Unsicherheit geprägt, in dem Nachrichtenlagen rasch zu Umschichtungen zwischen Risiko- und sicheren Anlagen führen können.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 125,6EUR auf Ariva Indikation (05. Juni 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.